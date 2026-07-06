Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε από τους Μπακς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Έλληνας σταρ με ένα συγκινητικό βίντεο ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για την πόλη του Μιλγουόκι και για τους Μπακς που ανδρώθηκε μπασκετικά.

Αναλυτικά το μήνυμά του Αντετοκούνμπο:

«Η πόλη του Μιλγουόκι και η Πολιτεία του Γουισκόνσιν θέλω να θυμούνται αυτό από εμένα. Μην ανησυχείτε για το μπάσκετ. Μην ανησυχείτε για το πρωτάθλημα. Μην ανησυχείτε για τις νίκες και τις ήττες.

Προσπαθώ να είμαι σαν εκείνους. Πιστεύω πως η πόλη του Μιλγουόκι είναι «blue collar». Είναι μία πόλη ανθρώπων που δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε ημέρα. Δίνουν όλα τα χρήματα που με κόπο έβγαλαν για να έρθουν και να δουν τα παιχνίδια των Μπακς. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι. Να έρθουν και να είναι ένα κομμάτι μας.

Ελπίζω πως κατάφερα να τους εκπροσωπήσω, όσο καλύτερα μπορούσα. Ήμουν σαν εκείνους. Ήμουν παρών στη δουλειά, είχα την πρόθεση να κάνω όλη τη δύσκολη δουλειά, ακριβώς όπως εκείνοι. Εύχομαι πως φέρνοντας το τρόπαιο στην πόλη σήμαινε κάτι για εκείνους, γιατί για εμένα σήμαινε πάρα πολλά.

Θέλω να το ακούσετε από εμένα. Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου. Εδώ απέκτησα τα παιδιά μου. Η μαμά μου είναι εδώ. Ο πατέρας μου είναι εδώ. Τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ. Με έκανε τον άνδρα που είμαι σήμερα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ποτέ. Δεν έχει σημασία που είμαι, το Μιλγουόκι θα είναι πάντα η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου».