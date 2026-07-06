Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα, με μία μαρτυρία να ρίχνει νέο φως στις τελευταίες ώρες πριν χαθεί κάθε επικοινωνία μαζί της.

Μιλώντας στο Live News, διαχειριστής πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας υποστηρίζει ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί της το απόγευμα της ημέρας που εξαφανίστηκε, ωστόσο εκείνη δεν εμφανίστηκε ποτέ.

«Είχαμε ραντεβού εκείνη την ημέρα στις 16:00 το απόγευμα και δεν εμφανίστηκε ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η Γιου Τινγκ είχε συμφωνήσει να μεταβεί σε πολυκατοικία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, προκειμένου να ανοίξει διαμέρισμα που ανήκει σε Κινέζα ιδιοκτήτρια, ώστε να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες από υδραυλικό.

«Εγώ είμαι διαχειριστής σε μία πολυκατοικία στη Χαριλάου Τρικούπη. Και δύο ορόφους από αυτήν την πολυκατοικία τους έχουν αγοράσει κάτι Κινέζοι. Όλοι αυτοί οι Κινέζοι εκπροσωπούνται από έναν κύριο Τσεν. Ένα από αυτά τα διαμερίσματα ανήκει σε μία Κινέζα που λέγεται Λέι. Αυτή, λοιπόν, η Λέι είναι φίλη με τη Γιου (Τινγκ). Έκλεισα μ’ έναν άνθρωπο (την Τινγκ) ένα ραντεβού να ‘ρθει ν’ ανοίξει ένα διαμέρισμα».

Όπως υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι το ραντεβού είχε επιβεβαιωθεί από την προηγούμενη ημέρα, η 50χρονη δεν εμφανίστηκε, ενώ οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της δεν είχαν αποτέλεσμα. «Την ίδια μέρα δεν μιλήσαμε καθόλου, ποτέ. Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς. Τίποτα, εξαφανισμένη».

Η έρευνα των Αρχών

Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, καθώς η 50χρονη φέρεται να διαχειριζόταν σημαντικά χρηματικά ποσά για λογαριασμό πελατών.

Τα ίχνη της χάθηκαν στις 20 Μαΐου, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις Αρχές στις 10 Ιουνίου.

Στις 13 Ιουνίου, μία γυναίκα επικοινώνησε με τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι ενδεχομένως είδε τη Γιου Τινγκ στον σταθμό του μετρό στο Αιγάλεω. Όπως περιέγραψε, μία Ασιάτισσα τη ρώτησε πώς θα φτάσει στο αεροδρόμιο, ωστόσο στη συνέχεια κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Ήρθε μία Ασιάτισσα και με ρώτησε προς τα πού είναι το αεροδρόμιο. Της είπα ότι είναι “στην ίδια πλευρά που βρίσκομαι εγώ”. Και έφυγε μετά και πήγε προς Πειραιά. Και της λέω “αυτή είναι λάθος κατεύθυνση”. “Όχι” μου λέει “ευχαριστώ”».

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα πως επρόκειτο για την αγνοούμενη, αν και θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά και η περιγραφή των ρούχων ήταν παρόμοια.

«Δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο»

Ο υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής, Γεράσιμος Κουρούκλης μιλώντας στο Live News, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα ασυνήθιστη, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη οποιουδήποτε ίχνους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί έντονο προβληματισμό.

«Είναι μία περίεργη υπόθεση. (…) Είναι πολλές ημέρες για να μην έχουμε κανένα ίχνος της».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι εξετάζονται σοβαρά όλα τα πιθανά σενάρια.

Τι λέει ο σύζυγός της

Ο Έλληνας σύζυγος της 50χρονης δηλώνει ότι αποκλείει το ενδεχόμενο η γυναίκα να έφυγε οικειοθελώς.

Όπως ανέφερε, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε αυτοψία στο σπίτι της οικογένειας, ενώ από τους ελέγχους στα ταξιδιωτικά της έγγραφα δεν έχει προκύψει ότι εγκατέλειψε τη χώρα.

«Δεν θέτω το σενάριο του να έχει φύγει μόνη της, το αποκλείω κατηγορηματικά. Τα υπόλοιπα σενάρια που παίζουν είναι ενδεχομένως η απαγωγή αλλά χωρίς οικονομικό κίνητρο άμεσο γιατί δεν έχει ζητήσει κάποιος χρήματα, και το άλλο είναι η δολοφονία για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτήν την στιγμή», δήλωσε.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, με τις Αρχές να αξιολογούν κάθε νέα πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της 50χρονης και στη διαλεύκανση της υπόθεσης.