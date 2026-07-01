Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται εδώ και 41 ημέρες, με τις Αρχές να ερευνούν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η αδελφή της σε αποκλειστική συνέντευξή της στο Live News, η 50χρονη φέρεται να είχε οικονομικές εκκρεμότητες συνολικού ύψους άνω των 500.000 ευρώ, ενώ στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη που αφορούσε αγοραπωλησία ακινήτου, για την οποία, όπως υποστήριξε, υπήρχαν αναφορές ακόμη και σε εμπλοκή της αλβανικής μαφίας.

Η μαρτυρία της αδελφής της

Η αδελφή της αγνοούμενης περιέγραψε ότι η Γιου Τινγκ είχε επενδύσει χρήματα σε ακίνητο, το οποίο στη συνέχεια πωλήθηκε χωρίς, όπως υποστηρίζει, να της επιστραφούν τα χρήματα.

«Δεν της έδωσαν ποτέ τα χρήματά της πίσω και η αδελφή μου προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Από όσα γνωρίζω, το συγκεκριμένο σπίτι είχε πουληθεί νωρίτερα και υπήρχαν αναφορές ότι σχετιζόταν με τη μαφία. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι είχε συμβεί», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της 50χρονης επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται εδώ και χρόνια στη Δικαιοσύνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Απλήρωτες οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Η συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη δεν φαίνεται να ήταν η μοναδική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γιου Τινγκ και ο σύζυγός της είχαν κινηθεί νομικά και σε άλλες περιπτώσεις, υποστηρίζοντας ότι εταιρείες και ιδιώτες τους όφειλαν συνολικά σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι οικονομικές αυτές διαφορές εξετάζονται πλέον από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνισή της.

Το σπίτι στην Αρτέμιδα και η απόπειρα διάρρηξης

Στα τέλη του 2025 το ζευγάρι απέκτησε διώροφη κατοικία στην Αρτέμιδα, όπου εγκατέστησε εκτεταμένο σύστημα καμερών ασφαλείας τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους.

Όπως έχει αναφέρει ο σύζυγος της 50χρονης, η απόφαση ελήφθη μετά από απόπειρα διάρρηξης που σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου μετακόμισαν στο νέο τους σπίτι.

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με το περιβάλλον της, η Γιου Τινγκ συνέχιζε να κινείται μόνη της στο κέντρο της Αθήνας, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμη και όταν μετέφερε χρήματα από εισπράξεις ενοικίων που διαχειριζόταν για λογαριασμό Κινέζων επενδυτών.

Ο ρόλος του WeChat στις έρευνες

Η 50χρονη εργαζόταν ως μεταφράστρια, μεσίτρια, διαχειρίστρια ακινήτων και νόμιμη εκπρόσωπος εταιρειών, πραγματοποιώντας μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας μέσω της κινεζικής εφαρμογής WeChat.

Μέσω της πλατφόρμας επικοινωνούσε με πελάτες στην Κίνα, παρουσίαζε ακίνητα προς πώληση με βίντεο, έστελνε αποδείξεις ενοικίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιούσε οικονομικές συναλλαγές όταν αυτές δεν μπορούσαν να γίνουν μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα δεδομένα της εφαρμογής, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να προκύψουν κρίσιμες πληροφορίες για τις τελευταίες επαφές, τις συνομιλίες και τις οικονομικές κινήσεις της πριν εξαφανιστεί.

Η Γιου Τινγκ δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής από τις 20 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα επρόκειτο να συναντήσει τη δικηγόρο της για ακόμη μία υπόθεση οικονομικής διαφοράς με οφειλέτη, ωστόσο δεν έφτασε ποτέ στο προκαθορισμένο ραντεβού.