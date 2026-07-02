Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση στη Βάγια Νέστορα τονίζοντας ότι «έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια». Υπογράμμισε ότι απαιτείται πλήρης και καθολική καταδίκη τέτοιων φαινομένων, εφόσον στόχος είναι η προστασία του δημοκρατικού κεκτημένου, όπου οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας.

Παράλληλα, μιλώντας στο liberal επισήμανε ότι παρατηρείται μια επικίνδυνη ροπή στον δημόσιο πολιτικό διάλογο προς εκφράσεις που, όπως είπε, «οπλίζουν» τα χέρια όσων προχωρούν σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρνηση ήταν εκείνη που συγκρούστηκε με οργανωμένες ομάδες οι οποίες, όπως ανέφερε, επί χρόνια βρίσκονταν πολιτικά στο απυρόβλητο.

Αυτοδυναμία και πολιτική σταθερότητα

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ρεαλιστικό και εφικτό, επαναλαμβάνοντας ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελούν την καλύτερη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Εκτίμησε ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης ούτε περιθώριο κυβερνητικών συνεργασιών, ενώ άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας πως αναπαράγουν τις ίδιες θέσεις και κλισέ, τα οποία –όπως υποστήριξε– έχουν ήδη αποδομηθεί στην πράξη.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027, αποκλείοντας το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το πολιτικό διακύβευμα

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός τον είχε επιλέξει ως βασικό πολιτικό αντίπαλο στις εκλογές του 2023, ωστόσο –όπως είπε– εκείνος περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραδίδοντας το κόμμα του σε πρόσωπο που τον υπονόμευσε, πριν επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα αλλά με, κατά την εκτίμησή του, τα ίδια πολιτικά χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν επιλέγει ως αντίπαλο κάποιο πολιτικό πρόσωπο, αλλά τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030, αφήνοντας στους πολίτες την τελική κρίση στις εκλογές του 2027.

Η Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μέχρι το 2030 ο κόσμος θα αλλάξει ριζικά, εξαιτίας των μεγάλων γεωπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Όπως ανέφερε, το βασικό ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός είναι καταλληλότεροι να διαχειριστούν αυτές τις αβεβαιότητες και να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στην πλευρά των νικητών.

Η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά

Τέλος, αναφέρθηκε στην διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά υποστηρίζοντας ότι κατέστη αναπόφευκτη εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του. Πρόσθεσε μάλιστα ότι όσα εξακολουθεί να δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν, κατά την άποψή του, την ορθότητα της συγκεκριμένης απόφασης.