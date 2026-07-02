Δείπνο παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τιμήν της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός σημειώνει:

«Στην έδρα της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Παραπέμπει, όμως, και στην κοινή ιστορική διαδρομή της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια διαδρομή που υπερβαίνει τους διπλωματικούς δεσμούς και μετρά δυόμισι αιώνες κοινών αξιών και ιστορικών εμπειριών, όπως είχα τονίσει στην ομιλία μου σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου τον Μάιο του 2022.

Οι ιδέες που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές Πατέρες της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική σκέψη· και το παράδειγμα της αμερικανικής δημοκρατίας ενέπνευσε με τη σειρά του τους πρωτεργάτες του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία που είδαν στην αμερικανική εμπειρία μια ζωντανή απόδειξη ότι η ελευθερία μπορεί να κατακτηθεί όταν συνοδεύεται από πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα.

Οι αρχές του Τόμας Τζέφερσον, του Τζον Άνταμς και των άλλων θεμελιωτών της αμερικανικής δημοκρατίας συνομίλησαν με το όραμα του Ρήγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή και των αγωνιστών του 1821 για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Και όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους, η αμερικανική κοινωνία στάθηκε με συγκίνηση και θαυμασμό στο πλευρό τους, εκφράζοντας ένα από τα πρώτα κύματα φιλελληνισμού στον σύγχρονο κόσμο.

Αυτή η ιστορική συνομιλία των δύο δημοκρατιών συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και μέσα από τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία σε πολυμερή σχήματα στα οποία συμμετέχουν από κοινού. Πάντοτε με πολύτιμη γέφυρα την ελληνική ομογένεια στην Αμερική, η οποία καθιστά μοναδική τη σχέση μεταξύ των δύο λαών.

Η ιστορία των τελευταίων 250 ετών μας διδάσκει ότι οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι αυτές που βασίζονται σε στέρεους αξιακούς δεσμούς και όχι απλά σε συγκυρίες.

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Οι κοινές μας αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών».