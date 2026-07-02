Το πρώτο του μήνυμα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό έστειλε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media η ΚΑΕ.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης των «ερυθρόλευκων» έχοντας υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια και έστειλε το πρώτο του μήνυμα, δηλώνοντας ενθουσιασμένος.

«Γειά σας, είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, είμαι αρκετά ενθουσιασμένος εγώ και η οικογένειά μου. Ανυπομονώ να σας δω στην Ελλάδα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας και θα τα πούμε σύντομα», ήταν τα λόγια του.

Ο ΜακΙντάιρ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στη Euroleague, καθώς είχε κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.