Το πρώτο του μήνυμα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό έστειλε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media η ΚΑΕ.
Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης των «ερυθρόλευκων» έχοντας υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια και έστειλε το πρώτο του μήνυμα, δηλώνοντας ενθουσιασμένος.
«Γειά σας, είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, είμαι αρκετά ενθουσιασμένος εγώ και η οικογένειά μου. Ανυπομονώ να σας δω στην Ελλάδα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας και θα τα πούμε σύντομα», ήταν τα λόγια του.
Ο ΜακΙντάιρ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στη Euroleague, καθώς είχε κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.
Olympiacos fans, this one's for you!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 2, 2026
You have a message from @CodiTyree0 . 💌#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/NEASOuMFGQ