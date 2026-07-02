Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας.

Τη ρύθμιση έχει εξαγγείλει η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι με αυτήν μπαίνει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα που αφορούσε χιλιάδες δικαιούχους.

Η αλλαγή αφορά τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου και οι οποίοι, με βάση το προηγούμενο πλαίσιο, θα έπρεπε μετά την πρώτη τριετία να δουν τη σύνταξή τους να μειώνεται από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος.

Με τη νέα ρύθμιση, η περικοπή αυτή καταργείται οριστικά.

Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα υποστούν στο μέλλον την προβλεπόμενη μείωση στο 35%.

Παράλληλα, όσοι συνταξιούχοι δεν είχαν δει μέχρι σήμερα να εφαρμόζεται η περικοπή δεν θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά στον e-ΕΦΚΑ.

Με άλλα λόγια, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών για ποσά που, με βάση το προηγούμενο πλαίσιο, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η σώρευση δεν προκύπτει από ίδιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά από σύνταξη χηρείας.

Πόσοι συνταξιούχοι ωφελούνται

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, περίπου 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, να υποστούν τη μείωση από το 70% στο 35%.

Οι συνταξιούχοι αυτοί ωφελούνται άμεσα, καθώς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν περικοπή στο μέλλον.

Επιπλέον, δεν θα οφείλουν στον e-ΕΦΚΑ κανένα αναδρομικό ποσό λόγω μη εφαρμογής της περικοπής τα προηγούμενα χρόνια.

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη υποστεί περικοπή

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται στις συντάξεις τους.

Με τη ρύθμιση που προωθείται, οι συντάξεις τους θα επανέλθουν από το 35% στο 70% από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου.

Πρόκειται για κατηγορία συνταξιούχων που θα δει άμεση αύξηση στο μηνιαίο ποσό της σύνταξης χηρείας, καθώς η μείωση που είχε εφαρμοστεί θα αρθεί.

Οι δύο εθνικές συντάξεις και η απόφαση του ΣτΕ

Σημαντική παράμετρος της ρύθμισης αφορά και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις: μία από δικό τους συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μία μέσω σύνταξης χηρείας.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, η ρύθμιση προστατεύει περίπου 122.000 συνταξιούχους που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες συνδέονται και με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έπρεπε να εφαρμοστεί περικοπή στη δεύτερη εθνική σύνταξη που προέρχεται από τη σύνταξη χηρείας.

Η περικοπή αυτή θα αντιστοιχούσε στο 70% μίας εθνικής σύνταξης, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 312 ευρώ τον μήνα.

Με τη νομοθετική παρέμβαση, η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχιστεί κανονικά στις περιπτώσεις όπου η δεύτερη εθνική σύνταξη δεν προέρχεται από ίδιο δικαίωμα, αλλά από χηρεία.

«Τέλος σε μια πολυετή αδικία»

Η Νίκη Κεραμέως, με ανάρτησή της, ανέφερε ότι η ρύθμιση βάζει τέλος σε μια πολυετή αδικία για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

Το υπουργείο Εργασίας εμφανίζει τη ρύθμιση ως παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς αποτρέπει μειώσεις σε μια ευάλωτη κατηγορία συνταξιούχων και κλείνει μια εκκρεμότητα που είχε δημιουργήσει έντονη ανησυχία σε δικαιούχους.

Με την κατάθεση και ψήφιση της διάταξης, οι συνταξιούχοι χηρείας που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες θα γνωρίζουν ότι δεν θα υποστούν τη μείωση μετά την τριετία και ότι δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικές απαιτήσεις.