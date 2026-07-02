Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε νέες δηλώσεις που έκανε για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι οι αρχές θα δράσουν άμεσα, ώστε οι υπεύθυνοι να συλληφθούν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο Live News, είπε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια εργάστηκε για να εξαλείψει παραβατικές συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη, είτε προέρχονταν από καταλήψεις είτε από οπαδικά επεισόδια.

Εντούτοις, σημείωσε ότι ορισμένα άτομα θέλουν να επιστρέψει το παλιό καθεστώς που υπήρχε στην πόλη, κάτι που οδήγησε και στον φονικό εμπρησμό.

«Βάζουν μικρά παιδιά να δράσουν με αυτόν τον τρόπο και να, τα γκαζάκια σκοτώνουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Χθες, με εξαίρεση μια περίπτωση, όλη η Βουλή ήταν ομόθυμη στην καταδίκη αυτών των φαινομένων. Αυτό δείχνει μια χώρα γόνιμη, μια Δημοκρατία που έχει εξελιχθεί», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Τέλος, έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα συλληφθούν και θα λογοδοτήσουν.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι μια υπόσχεση δική μου, μια υπόσχεση της Δημοκρατίας. Το μίσος δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.