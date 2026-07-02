Κρίσιμη συνάντηση για τα εθνικά θέματα και την επιχειρησιακή δομή των Ενόπλων Δυνάμεων είχαν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.



Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά από σχετικό αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επικεντρώθηκε στην «Ατζέντα 2030». Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τη θωράκιση της χώρας και τις επερχόμενες αλλαγές στο στράτευμα, σε ένα τετ α τετ με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον για την πορεία της εθνικής άμυνας.



Όπως ανακοινώθηκε, μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των κ.κ. Δένδια και Ανδρουλάκη, ακολούθησε ενημέρωση στην αίθουσα «Καποδίστριας» του υπουργείου για ζητήματα Εθνικής Άμυνας και επιχειρησιακής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.



Καλωσορίζοντας τον κ. Ανδρουλάκη, υπουργός Εθνικής Άμυνας τον ευχαρίστησε για την επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ξεκαθάρισε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να υπάρχει συνολική ενημέρωση των κομμάτων, και ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το τι γίνεται στο υπουργείο, για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτό που λέμε “Ατζέντα 2030”. Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης ούτε ενός κόμματος.



Αναφερόμενος στον κ. Ανδρουλάκη, υπογράμμισε: «Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση, που πολλές φορές έχει και απόρρητο στοιχείο, γι’ αυτό και συζητήσαμε μερικά πράγματα προηγουμένως».



Στην ενημέρωση παρέστησαν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, και από τη φυσική ηγεσία, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπαρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ καθώς επίσης και ο γενικός διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης και ο διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές.



Ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόταν από τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη, τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος Δημήτρη Μάντζο και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.