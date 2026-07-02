Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν, μέσω έμμεσων διαύλων, τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ότι υπήρχε το ενδεχόμενο το Ισραήλ να επιχειρήσει τη δολοφονία τους, την περίοδο που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου νωρίτερα φέτος. Την πληροφορία δημοσιεύουν οι New York Times, επικαλούμενοι νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι, τις εβδομάδες που ακολούθησαν την εκεχειρία της 8ης Απριλίου, η οποία έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, υπήρχε το ενδεχόμενο το Ισραήλ να σχεδίαζε την εξόντωση των δύο κορυφαίων Ιρανών διαπραγματευτών.

Για τον λόγο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζήτησαν από συμμάχους και εταίρους στην ευρύτερη περιοχή να μεταφέρουν διακριτικά στην Τεχεράνη προειδοποίηση ότι οι δύο αξιωματούχοι ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου και το Ισραήλ προχωρούσε σε επιθέσεις που εξόντωσαν μεγάλο μέρος της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, τόσο ο Αραγτσί όσο και ο Γκαλιμπάφ θα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι.

Ωστόσο, μετά την επίτευξη της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου και την ανάδειξή τους ως βασικών εκπροσώπων της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι μια ενδεχόμενη δολοφονία τους θα οδηγούσε σε κατάρρευση των συνομιλιών και πιθανότατα σε αναζωπύρωση των συγκρούσεων.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι υπήρξε συγκεκριμένη προειδοποίηση για πιθανή επίθεση εναντίον του Γκαλιμπάφ στις 12 Απριλίου, όταν επέστρεφε αεροπορικώς στο Ιράν από το Ισλαμαμπάντ, έπειτα από συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ότι οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ενημέρωσαν το πλήρωμα του αεροσκάφους για πληροφορίες που έκαναν λόγο για επικείμενη ισραηλινή επίθεση. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι δύο ισραηλινά μαχητικά είχαν εισέλθει στον ιρανικό εναέριο χώρο μέσω Ιράκ. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, ενώ ο Γκαλιμπάφ και η αντιπροσωπεία του συνέχισαν το ταξίδι τους προς την Τεχεράνη οδικώς.

Παράλληλα, το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι τον Μάρτιο, ενώ οι συγκρούσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, Πακιστανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters πως το Ισραήλ απέσυρε τους Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη λίστα πιθανών στόχων, έπειτα από παρέμβαση του Πακιστάν προς την Ουάσινγκτον.

Όπως είχε αναφέρει τότε ο ίδιος αξιωματούχος, το Ισλαμαμπάντ είχε προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι, σε περίπτωση που ένας ή και οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώνονταν, «δεν θα υπήρχε κανείς άλλος για να διαπραγματευτεί» μια συμφωνία εκεχειρίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ΗΠΑ ζήτησαν τελικά από το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον τους.