Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, εφόσον προηγουμένως η Ουάσινγκτον δεν εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, υπογράμμισε.

Το Ιράν δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε και επανέλαβε πως η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου, όπως προβλέπεται στο κείμενο.

Ανέφερε πως από την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ, μετά την υπογραφή του MoU στις 17 Ιουνίου, το Ιράν «έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου». Ωστόσο, κατά τις προηγούμενες 50-60 ημέρες, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι», είπε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.