Πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η αρμόδια επιτροπή της UEFA για παραβίαση του κανονισμού cost control για το έτος 2025, όταν η ομάδα δεν συμμετείχε σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η φετινή σεζόν ήταν εξαιρετική για την Ένωση όχι μόνο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και για την παρουσία της στο Europa Conference League, όπου έφτασε στους προημιτελικούς και στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση στους ημιτελικούς.

Η προηγούμενη όμως, το 2024-25, δεν ήταν καθόλου καλή καθώς είχε μείνει εκτός League Phase στην Ευρώπη και αυτό έχει οικονομικές επιπτώσεις, όπως επιβεβαιώθηκε την Τρίτη (30/6). Στην ΠΑΕ περίμεναν την επιβολή προστίμου από την UEFA και τελικά αυτό είναι ύψους 500.000 ευρώ.

Πρόκειται για ποσό που δεν επηρεάζει την ΑΕΚ, δεν της προκαλεί κάποιο πρόβλημα, καθώς είναι το δεύτερο χαμηλότερο πρόστιμο που επέβαλε η UEFA, με τη Νις να είναι η μόνη στην οποία επιβλήθηκε πιο χαμηλό και συγκεκριμένα 450.000 ευρώ, ενώ τα πιο βαριά επιβλήθηκαν σε Στρασμπούρ και Άστον Βίλα: 25 εκατ. ευρώ και 22 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.