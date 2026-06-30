Σοκ προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στη Βάρη, όπου αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια σταθμευμένου αυτοκινήτου για να απεγκλωβίσουν έναν σκύλο, ο οποίος είχε παραμείνει για αρκετές ώρες μέσα στο όχημα με κλειστά παράθυρα, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζώο φέρεται να είχε παραμείνει εγκλωβισμένο περίπου τέσσερις ώρες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Με προφορική εντολή εισαγγελέα διατάχθηκε η σύλληψη της 48χρονης ιδιοκτήτριας, καθώς και η οριστική αφαίρεση του σκύλου από την κατοχή της.

Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και η σύλληψη της γυναίκας

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα έντονες. Όπως καταγράφεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η γυναίκα επέστρεψε στο σημείο και βρέθηκε αντιμέτωπη με τους αστυνομικούς, λίγα μόλις μέτρα από το αυτοκίνητο όπου είχε αφήσει δεμένο τον γερμανικό ποιμενικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ζήτησαν να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους, ωστόσο εκείνη φέρεται να αρνήθηκε τον έλεγχο και επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίησή της και στη συνέχεια στη σύλληψή της.

Ο διανομέας που έσωσε τον σκύλο

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του περιστατικού είχε ένας οδηγός διανομών, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι το ζώο βρισκόταν εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Η γρήγορη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του σκύλου, ο οποίος παρέμενε στο εσωτερικό του οχήματος χωρίς επαρκή αερισμό. Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσιάστηκε από το Mega, σε βάρος της 48χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Παράλληλα, με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αποφασίστηκε η οριστική αφαίρεση του γερμανικού ποιμενικού από την κατοχή της, ενώ το ζώο μεταφέρθηκε για κτηνιατρικό έλεγχο, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του μετά την πολύωρη παραμονή του στο όχημα.

Ο σκύλος είναι πλέον ασφαλής

Μετά την παροχή της απαραίτητης φροντίδας, ο σκύλος αναρρώνει και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να φιλοξενηθεί σε νέο ασφαλές περιβάλλον, ενώ η 48χρονη καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για υποθέσεις κακοποίησης ζώων συντροφιάς.