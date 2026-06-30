Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 22:00, το Island της Αθηναϊκής Ριβιέρας υποδέχεται τους ταλαντούχους Lil Koni και Kidd, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ζωντανά το ολοκαίνουργιο άλμπουμ τους, με τίτλο Shooting Stars.



Ένα άλμπουμ που, από την πρώτη κιόλας στιγμή της κυκλοφορίας του, έχει κατακτήσει τις κορυφαίες θέσεις των ελληνικών charts και έχει ενθουσιάσει το κοινό.



Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη δυναμική ενέργεια, μοναδικά live performances και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Lil Koni και του Kidd, στο πιο εμβληματικό μέρος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το Island.

Με φόντο τη θάλασσα, τη μοναδική ατμόσφαιρα του Island και ένα show υψηλών προδιαγραφών, οι δυο καλλιτέχνες υπόσχονται μια αξέχαστη μουσική εμπειρία που θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού.



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