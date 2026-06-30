Νέες ταραχές σημειώθηκαν στην Αλβανία, με διαδηλωτές να εκσφενδονίζουν αβγά κατά αυτοκινήτων που μετέφεραν βουλευτές έξω από το κοινοβούλιο στα Τίρανα.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά από το αλβανικό κοινοβούλιο, την ώρα που συνεδρίαζε η Ολομέλεια, με δεκάδες διαδηλωτές να επιχειρούν, σύμφωνα με ρεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που τους χώριζε από τα οχήματα.

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για τον νόμο που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς συνδέεται με σχέδια τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING 🚨 – 6 protesters have now been arrested following clashes outside #Albania's Parliament.

​A heavy-handed police response triggered after citizens egged politicians' cars. Protesters are refusing to leave, demanding the immediate release of the detainees. #Tirana 🇦🇱🦩 https://t.co/sCgOXnZRox pic.twitter.com/DBVnBUEluS — Tirana Report (@Tirana_Report) June 30, 2026

Ζητούν κατάργηση του νόμου και παραίτηση Ράμα

Οι διαδηλωτές απαίτησαν την κατάργηση του νόμου, υποστηρίζοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για παρεμβάσεις σε περιοχές που θα έπρεπε να προστατεύονται περιβαλλοντικά.

Παράλληλα, ζήτησαν την παραίτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν ότι στηρίζει ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που ευνοεί μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος.

🆕️ High tension at #Albania's Parliament. Protesters brought a trash container right to the entrance, symbolic of the corrupt political establishment.

🚨 ​Clashes broke out, leading to at least two arrests. ​Protesters are now rallying in front of the Police Directorate. 🦩 https://t.co/wqpxz3DK2X pic.twitter.com/bz42A2eNR6 — Tirana Report (@Tirana_Report) June 30, 2026

Το επίμαχο σχέδιο αφορά την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων σε προστατευόμενη περιοχή κοντά στην Αυλώνα, προκαλώντας την οργή πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται καθημερινά από τις 30 Μαΐου, με την ένταση να κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες.

Βίντεο δείχνουν συλλήψεις διαδηλωτών

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να πέφτουν στο έδαφος, ενώ αστυνομικοί τούς περνούν χειροπέδες με βίαιο τρόπο.

Οι εικόνες προκάλεσαν νέες αντιδράσεις και άνοιξαν συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία διαχειρίζεται τις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπήρξαν συλλήψεις διαδηλωτών, γεγονός που προκάλεσε νέα συγκέντρωση έξω από αστυνομικό τμήμα στα Τίρανα.

Έρευνα από τον Συνήγορο του Πολίτη

Ο Αλβανός Συνήγορος του Πολίτη, Έντρι Σαμπάνι, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι στους διαδηλωτές.

«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές», ανέφερε.

Η παρέμβασή του δίνει θεσμική διάσταση στις καταγγελίες για αστυνομική βία, την ώρα που η κυβέρνηση Ράμα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έντονη κριτική για το περιβαλλοντικό και πολιτικό σκέλος της υπόθεσης.

Συγκέντρωση έξω από το αστυνομικό τμήμα

Αργά το μεσημέρι, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από αστυνομικό τμήμα των Τιράνων, απαιτώντας την απελευθέρωση των συλληφθέντων.

Λίγο πριν από τις 17:00, τουλάχιστον δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, με το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπά σε ζητωκραυγές.

Η ένταση, ωστόσο, δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται, καθώς οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να αποσυρθεί το επίμαχο θεσμικό πλαίσιο.

Ο Ράμα επιμένει στην επένδυση

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έχει καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να στηρίζει την επένδυση, παρά τις αντιδράσεις.

Η θέση αυτή έχει μετατρέψει το τουριστικό σχέδιο σε μείζον πολιτικό ζήτημα στην Αλβανία, με την αντιπολίτευση και τους διαδηλωτές να το παρουσιάζουν ως σύμβολο αδιαφάνειας, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και υπερβολικής εύνοιας προς ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση προβάλλει την τουριστική ανάπτυξη ως ευκαιρία για επενδύσεις, θέσεις εργασίας και διεθνή προβολή της χώρας.

Ένα τουριστικό σχέδιο που έγινε πολιτική κρίση

Η υπόθεση Κούσνερ έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας επενδυτικής διαμάχης.

Στην Αλβανία, το θέμα αγγίζει ταυτόχρονα το περιβάλλον, τη διαφάνεια, τη σχέση κυβέρνησης και μεγάλων επενδυτών, αλλά και την πολιτική νομιμοποίηση του Έντι Ράμα.

Το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται επί εβδομάδες δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει το σχέδιο όχι ως απλή τουριστική ανάπτυξη, αλλά ως απειλή για προστατευόμενες περιοχές και δημόσια αγαθά.

Οι εικόνες με αυγά κατά αυτοκινήτων βουλευτών έξω από το κοινοβούλιο δείχνουν την κλιμάκωση της οργής.

Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η κυβέρνηση θα επιμείνει πλήρως στην υλοποίηση του σχεδίου ή αν οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις θα την αναγκάσουν να αναθεωρήσει πτυχές του νόμου.