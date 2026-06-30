H ελληνική Φρεγάτα «Φορμίων», έπειτα από τέσσερις ημέρες δοκιμών, επέστρεψε στο ναυπηγείο της Naval Group στη Λοριάν, αναφέρει η εξειδικευμένη στα αμυντικά ζητήματα γαλλική ιστοσελίδα Mer et Marine.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, η φρεγάτα «Φορμίων» είναι η τρίτη από τις τέσσερις νέες φρεγάτες που κατασκευάζονται για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας.

Το πλοίο απέπλευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και επέστρεψε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αναφέρει η ιστοσελίδα υπογραμμίζοντας ότι είναι η πρώτη μονάδα της σειράς που θα ενσωματώνει το Πρότυπο 2 (Standard 2), γεγονός που απαιτεί πρόσθετες εργασίες, με την αναχώρησή του από τη Λοριάν να προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027.

Η πρώτη φρεγάτα «Κίμων» παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ο «Νέαρχος» αναμένεται έως το τέλος του έτους, ενώ η τέταρτη φρεγάτα «Θεμιστοκλής» δρομολογείται για το 2028 καταλήγει γαλλική ιστοσελίδα.