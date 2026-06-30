Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε σήμερα το «πράσινο φως» στις Πολιτείες να επιβάλουν περιορισμούς σε διεμφυλικούς αθλητές μαθητές και φοιτητές, επικυρώνοντας νόμους που είχαν ψηφιστεί στο Αϊντάχο και στη Δυτική Βιρτζίνια, με τους οποίους απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε γυναικείες αθλητικές ομάδες.

Οι δικαστές ανέτρεψαν αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που είχαν δικαιώσει διεμφυλικούς μαθητές οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση συμμετοχής τους σε γυναικείες ομάδες παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τους νόμους κατά των διακρίσεων. Οι νόμοι του Αϊντάχο και της Δυτικής Βιρτζίνια καθορίζουν τις αθλητικές ομάδες στα δημόσια σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, με βάση το «βιολογικό φύλο» και απαγορεύουν σε «μαθητές αρσενικού φύλου» να συμμετέχουν σε γυναικείες ομάδες. Παρόμοιοι νόμοι έχουν ψηφιστεί και σε άλλες 25 Πολιτείες.

Στο σκεπτικό του, το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει ότι οι Πολιτείες «επιτρέπεται να καθορίζουν» ποιος δικαιούται να συμμετέχει σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις, βασιζόμενες στο βιολογικό φύλο» που προσδιορίστηκε κατά τη γέννηση του ατόμου.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει λάβει αυστηρά μέτρα κατά των δικαιωμάτων των διεμφυλικών, τάχθηκε με την πλευρά των Πολιτειών σε αυτή τη δικαστική διαμάχη.

Το Αϊντάχο και η Δυτική Βιρτζίνια υποστηρίζουν ότι οι νόμοι διασφαλίζουν τον δίκαιο ανταγωνισμό για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Οι επικριτές τους θεωρούν ότι εντάσσονται σε μια ευρύτερη επίθεση που δέχονται τα δικαιώματα των τρανς Αμερικανών.

Στη Δυτική Βιρτζίνια, προσέφυγαν κατά του νόμου η Μπέκι Πέπερ-Τζάκσον και η μητέρα της, Χέδερ Τζάκσον. Η πρώτη φοιτά στο λύκειο του Μπρίτζπορτ και είναι αθλήτρια στίβου (σφαιροβολία και δίσκος). Στο Αϊντάχο, η Λίντσεϊ Χίκοξ, διεμφυλική φοιτήτρια που έπαιζε ποδόσφαιρο στο δημόσιο πανεπιστήμιο Μπόιζ, αποφάσισε στο μεταξύ να εγκαταλείψει τον αθλητισμό και επιδίωξε να απορριφθεί η υπόθεση, εν μέρει επειδή φοβόταν ότι θα έπεφτε θύμα παρενόχλησης λόγω της εντεινόμενης μισαλλοδοξίας απέναντι στους διεμφυλικούς ανθρώπους.