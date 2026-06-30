Σφοδρή επίθεση στην τουρκική αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τους Αλεβίτες στο πλαίσιο εσωκομματικών συγκρούσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης έχει ξεφύγει από ένα «λογικό πλαίσιο» και κινείται πλέον με τη λογική ότι «στον καβγά δεν μετράνε οι γροθιές».

«Το να επιχειρείται να χρησιμοποιηθούν οι Αλεβίτες συμπολίτες μας σε αυτή τη διαδικασία είναι ακόμη μεγαλύτερο λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν κάλεσε την αντιπολίτευση, εφόσον «έχει πραγματικά θάρρος», να λογαριαστεί με το δικό της παρελθόν.

«Το πιο ωφέλιμο που μπορεί να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη χώρα, σε αυτό το ζήτημα, είναι να λογαριαστεί με το κακό ιστορικό του», είπε.

Η αιχμή για τους Αλεβίτες

Ο Ερντογάν επιχείρησε να παρουσιάσει την κυβέρνησή του ως πολιτική δύναμη που έλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τους Αλεβίτες πολίτες της Τουρκίας.

Αναφέρθηκε στη δημιουργία, το 2022, της Προεδρίας Πολιτισμού Αλεβιτών-Μπεκτασήδων και Τζεμεβί, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό καλύφθηκε μια σημαντική θεσμική ανάγκη.

Σύμφωνα με όσα είπε, η συγκεκριμένη δομή καλύπτει τα έξοδα φωτισμού 1.134 τζεμεβί σε όλη την Τουρκία, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια τουρκικές λίρες για εργασίες συντήρησης, επισκευής και εξοπλισμού σε 695 τζεμεβί. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 ελήφθησαν προς επεξεργασία τα αιτήματα 311 τζεμεβί, ενώ μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται να παρασχεθούν υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και εξοπλισμού σε 500 τζεμεβί.

Αναφέρθηκε επίσης στις σεισμόπληκτες περιοχές, λέγοντας ότι καλύφθηκαν οι ανάγκες 113 τζεμεβί, ενώ οι εργασίες για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή 13 που καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές θα ολοκληρωθούν σύντομα.

«Η πολιτική δεν γίνεται με εκμετάλλευση του πόνου»

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί την ενότητα της κοινωνίας και όχι να αναπαράγει διαιρέσεις. «Η πολιτική γίνεται για να παράγει λύσεις στα προβλήματα του έθνους, να ενώνει, να ολοκληρώνει και να πολλαπλασιάζει τα κοινά σημεία», είπε.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι, αντί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, «ανταγωνίζεται πάνω στους πόνους», επιδιώκοντας να αξιοποιήσει ευαίσθητα ζητήματα σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. «Κανείς δεν πρέπει να κάνει πολιτική πάνω στις ευαισθησίες των Αλεβιτών πολιτών μας, πόσο μάλλον να επιχειρεί να τις εκμεταλλευτεί», ανέφερε.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της Τουρκίας, με τον Ερντογάν να επιχειρεί να μεταφέρει την πίεση προς την αξιωματική αντιπολίτευση και να εμφανιστεί ως εγγυητής της κοινωνικής συνοχής.

Αναφορές σε δορυφόρους και «ψηφιακή κυριαρχία»

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά και στο διαστημικό πρόγραμμα της Τουρκίας, παρουσιάζοντάς το ως τμήμα της στρατηγικής ισχύος της χώρας.

Υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι πλέον μία από τις 11 χώρες που μπορούν να παράγουν δικό τους τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο.

Αναφέρθηκε στους δορυφόρους Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 5B και 6A, τονίζοντας ότι με τον Türksat 6A ο αριθμός των τουρκικών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων ανήλθε σε έξι, ενώ ο συνολικός αριθμός των τουρκικών δορυφόρων στο Διάστημα έφτασε τους δέκα.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τους δορυφόρους İMECE-2, İMECE-3, Göktürk-Y και Göktürk-3, ενώ χαρακτήρισε το πρόγραμμα Türksat 7A κρίσιμο για την ενίσχυση της «ψηφιακής κυριαρχίας» της Τουρκίας.

«Όποιος έχει ίχνος στο Διάστημα, έχει λόγο στη Γη», είπε, παρουσιάζοντας τις δορυφορικές δυνατότητες ως αναγκαιότητα και όχι ως επιλογή.

«Δεν εγκαταλείπουμε την Κωνσταντινούπολη στην τύχη της»

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στα έργα υποδομής στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορώντας εμμέσως την τοπική διοίκηση για προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Δεν εγκαταλείπουμε την αγαπημένη Κωνσταντινούπολη, την παρακαταθήκη του σουλτάνου Μωάμεθ του Πορθητή, στην τύχη της», δήλωσε.

Έκανε ειδική αναφορά στο έργο του μετρό Gayrettepe – Istanbul Airport – Halkalı, μήκους 69 χιλιομέτρων και με 16 σταθμούς, λέγοντας ότι με το τμήμα Halkalı – Arnavutköy, που εγκαινιάστηκε στις 19 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα του είδους του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα γραμμή θα προσφέρει σε βάθος 25ετίας εξοικονόμηση 117 εκατομμυρίων ωρών και οικονομικό όφελος 953 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόσθεσε ότι βρίσκονται υπό κατασκευή ακόμη δύο γραμμές, μήκους 4,5 και 6,3 χιλιομέτρων, και πως με την ολοκλήρωσή τους το σύνολο των σιδηροδρομικών συστημάτων που κατασκεύασε το υπουργείο Μεταφορών στην Κωνσταντινούπολη θα φτάσει τα 191 χιλιόμετρα.

Άμυνα, εξαγωγές και πολεμικά πλοία

Ο Ερντογάν στάθηκε ιδιαίτερα και στην αμυντική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία ζει «τις πιο λαμπρές ημέρες της ιστορίας της» στον τομέα της στρατιωτικής ναυπήγησης.

Όπως είπε, η Τουρκία είναι σήμερα η 11η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο στις αμυντικές εξαγωγές.

Ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν εξαχθεί περισσότερες από 140 ναυτικές πλατφόρμες, ενώ πάνω από 50 πολεμικά πλοία κατασκευάζονται αυτή την περίοδο στα τουρκικά ναυπηγεία.

Ειδική αναφορά έκανε στην παράδοση κορβέτας κλάσης Hisar στο Πολεμικό Ναυτικό της Ρουμανίας, την οποία παρουσίασε ως ιστορική στιγμή, καθώς, όπως είπε, για πρώτη φορά η Τουρκία εξήγαγε πολεμικό πλοίο σε χώρα που είναι μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το πλοίο ανοικτής θαλάσσης Koçhisar εντάχθηκε στο τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό.

Επίθεση στο Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Γάζα, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του Ισραήλ. Χαρακτήρισε «συκοφαντίες» τις κατηγορίες κατά της Τουρκίας και υποστήριξε ότι η χώρα του δεν λαμβάνει σοβαρά όσα λένε, όπως είπε, εκείνοι που ευθύνονται για τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων αμάχων στη Γάζα.

«Δεν παίρνουμε στα σοβαρά ούτε στο ελάχιστο τις συκοφαντίες της εγκληματικής συμμορίας που έχει στα χέρια της το αίμα 73.000 αθώων κατοίκων της Γάζας, στην πλειονότητά τους παιδιών και γυναικών», δήλωσε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι στην ιστορία της Τουρκίας «δεν υπάρχει γενοκτονία, σφαγή, καταπίεση ή αποικιοκρατία», αλλά «δικαιοσύνη και έλεος».

Συνέδεσε την τοποθέτησή του με την ιστορική αφήγηση περί προστασίας όσων διώχθηκαν από την Ιερά Εξέταση και τον ναζισμό, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Τουρκία ως χώρα που στάθηκε διαχρονικά στο πλευρό των κατατρεγμένων.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Πολωνίας

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Πολωνίας, με τον οποίο συζήτησε, όπως είπε, θέματα αμυντικής συνεργασίας, εμπορίου, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και την κρίση με το Ιράν.

Σημείωσε ότι η Τουρκία και η Πολωνία είχαν ήδη πετύχει τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διμερές εμπόριο και ότι ο νέος στόχος τίθεται στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ανέφερε επίσης ότι τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αναλάβει έργα αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Πολωνία. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση με το Ιράν, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι οι συγκρούσεις πρέπει να τερματιστούν με «δίκαιη ειρήνη».

Εσωτερικό μήνυμα και εξωτερική προβολή

Η τοποθέτηση Ερντογάν είχε διπλό χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, επιχείρησε να πλήξει την αντιπολίτευση σε ένα ευαίσθητο κοινωνικό και ταυτοτικό ζήτημα, εμφανίζοντας την κυβέρνησή του ως δύναμη σταθερότητας, ενότητας και θεσμικής μέριμνας για τους Αλεβίτες.

Στο εξωτερικό, προέβαλε μια εικόνα Τουρκίας που επενδύει σε δορυφόρους, αμυντική βιομηχανία, υποδομές, ναυπηγήσεις και διεθνείς συνεργασίες.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ερντογάν επιχείρησε να συνδέσει την εσωτερική πολιτική κυριαρχία με την αφήγηση περί ισχυρής Τουρκίας, η οποία διεκδικεί ρόλο στην άμυνα, στην τεχνολογία, στην ενέργεια, στη διπλωματία και στη διαχείριση περιφερειακών κρίσεων.