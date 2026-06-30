Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1. Παρά τη φθορά που καταγράφεται στην αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο, ενώ στην εκτίμηση ψήφου κινείται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε αυτοδυναμία.

Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ, το νέο πολιτικό σχήμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, διευρύνοντας την απόστασή της από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει σε μονοψήφια ποσοστά στην πρόθεση ψήφου.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 16,5%, διαμορφώνοντας διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων.

Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, με 10,5%.

Ακολουθούν:

ΚΚΕ: 6,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,3%

ΜέΡΑ25: 2,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%

Νίκη: 1,2%

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛΑΣ: 14,3%

ΠΑΣΟΚ: 9,2%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,2%

Ελληνική Λύση: 6,1%

ΚΚΕ: 5,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Φωνή Λογικής: 2,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1%

Πώς αξιολογείται το κυβερνητικό έργο

Συγκεκριμένα, το 44,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο, ενώ το 19,9% απαντά «μάλλον αρνητικά». Συνολικά, οι αρνητικές αξιολογήσεις φτάνουν το 64%.

Στον αντίποδα, θετική άποψη για το κυβερνητικό έργο εκφράζει το 15,7% των πολιτών, ενώ το 19,5% απαντά «μάλλον θετικά», διαμορφώνοντας τη συνολική θετική αξιολόγηση στο 35,2%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30,2%, ενώ ακολουθούν:

Αλέξης Τσίπρας: 15,6%

Μαρία Καρυστιανού: 7,8%

Νίκος Ανδρουλάκης: 5,4%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 5%

Κυριάκος Βελόπουλος: 4,5%

Αρνητική αξιολόγηση για την αντιπολίτευση

Η έρευνα καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης για την αντιπολιτευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, το 47,9% την αξιολογεί αρνητικά και το 31,2% μάλλον αρνητικά. Αντίθετα, μόλις το 5,3% εκφράζει θετική γνώμη και το 13,1% μάλλον θετική.

Παρόμοια είναι η εικόνα και για την ΕΛΑΣ. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αξιολογείται αρνητικά από το 43,7% και μάλλον αρνητικά από το 17,5%, ενώ θετική γνώμη εκφράζει το 9,7% και μάλλον θετική το 15,8%.

Αρνητικό ισοζύγιο καταγράφεται και για το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Το 38,7% το αξιολογεί αρνητικά και το 17,4% μάλλον αρνητικά, ενώ θετική γνώμη εκφράζει το 9,1% και μάλλον θετική το 20,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το νέο κόμμα αντλεί ψηφοφόρους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με σημαντικό ποσοστό να προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει την ακρίβεια ως το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες.

Στην κορυφή των προβλημάτων βρίσκονται: