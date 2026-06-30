Σαν βόμβα έσκασε στην Ίντερ και γενικά στη Serie A η είδηση ότι ο διεθνής Ιταλός αμυντικός Αλεσάντρο Μπαστόνι ερευνάται από την εισαγγελία για υπόθεση παιδικής πορνείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αμυντικός της Ίντερ, ο οποίος διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες. Η κατηγορία αφορά συνάντηση που φέρεται να είχε με μια κοπέλα, η οποία τότε ήταν 17 ετών. Ως μάρτυρες έχουν κληθεί επίσης οι Ντάνιελ Μαλντίνι, Ρικάρντο Καλαφιόρι και Κέβιν Μπονιφάτσι.

Ο 27χρονος διεθνής αμυντικός της Ίντερ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τίθεται υπό έρευνα στο πλαίσιο της υπόθεσης, την οποία συντονίζουν οι εισαγγελείς Μπρούνα Αλμπερτίνι και Ροζάρια Στανιάρο.

Η έρευνα αφορά το φερόμενο κύκλωμα συνοδών που φέρεται να οργάνωνε η εταιρεία εκδηλώσεων Ma.De., με έδρα το Τσινιζέλο Μπαλσάμο, η οποία βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας για υπόθεση εκμετάλλευσης πορνείας.

Η συνάντηση του 2020

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά μια φερόμενη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020 με μια κοπέλα, η οποία εκείνη την περίοδο δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν την επαφή μέσα από συνομιλίες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και φέρεται να αποκαλύπτουν τον ρόλο συνεργάτιδας της εταιρείας στη διευθέτηση της συνάντησης.

Ωστόσο, η θέση του Μπαστόνι παραμένει αδιευκρίνιστη. Η νεαρή γυναίκα, η οποία εξετάστηκε ως μάρτυρας, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν υπήρξε καμία σεξουαλική επαφή ανάμεσα στην ίδια και τον ποδοσφαιριστή. Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία μετά και την απολογία του ποδοσφαιριστή.

Μάρτυρες οι Μαλντίνι, Καλαφιόρι και Μπονιφάτσι

Την ίδια στιγμή, η Οικονομική Αστυνομία κάλεσε να καταθέσουν ως μάρτυρες ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές της Serie A: τον Ντάνιελ Μαλντίνι, τον Ρικάρντο Καλαφιόρι και τον Κέβιν Μπονιφάτσι.

Κανείς από τους τρεις δεν βρίσκεται υπό έρευνα, ενώ η εμπλοκή τους περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση της Ma.De.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις δραστηριότητες της εταιρείας εκδηλώσεων Ma.De., με έδρα το Τσινιζέλο Μπαλσάμο. Οι ιδιοκτήτες της, Εμανουέλε Μπουτίνι και Ντέμπορα Ρόνκι, τελούν σε κατ’ οίκον περιορισμό, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για μαστροπεία.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η εταιρεία διοργάνωνε εκδηλώσεις και πάρτι για εύπορους πελάτες, μεταξύ των οποίων αθλητές και πρόσωπα της δημοσιότητας, αναλαμβάνοντας όχι μόνο τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, και τη διευθέτηση συναντήσεων ανάμεσα στους πελάτες και γυναίκες.

Οι έρευνες αναφέρουν ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος εκτεινόταν από το Μιλάνο μέχρι τη Μύκονο, η οποία φέρεται να επιλεγόταν ως προορισμός που εξασφάλιζε μεγαλύτερη διακριτικότητα στους πελάτες.

Η θέση της υπεράσπισης

Πριν από λίγες ημέρες, το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των δύο επιχειρηματιών και επικύρωσε την απόφαση για τον κατ’ οίκον περιορισμό τους.

Η υπεράσπισή τους επιμένει ότι η Ma.De. λειτουργούσε αποκλειστικά ως εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων και υπηρεσιών φιλοξενίας, χωρίς καμία εμπλοκή σε δραστηριότητες πορνείας, υποστηρίζοντας ότι οποιεσδήποτε ιδιωτικές σχέσεις μεταξύ πελατών και γυναικών ήταν προσωπικές και δεν σχετίζονταν με την εταιρεία.