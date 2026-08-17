Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας πέντε άνδρες Ρομά, ηλικίας 27 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για τα κατά περίσταση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωσης φυλακισμένου και διατάραξης κοινής ησυχίας.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή του Φοίνικα, για περίπτωση διατάραξης κοινής ησυχίας και για επεισόδιο.

Στη θέα των αστυνομικών, τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους ασκώντας σωματική βία και επιχείρησαν να διαφύγουν, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες σε υπηρεσιακό όχημα.

Σημειώνεται ότι οι δράστες, λίγο νωρίτερα, άσκησαν σωματική βία σε 60χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη διατάραξη που προκαλούσαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.