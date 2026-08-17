Φουλ δράση για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης της διοργάνωσης.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, η ΑΕΛ Novibet, μετά τη νίκη της στον προηγούμενο γύρο επί των Τρικάλων, επιστρέφει έχοντας αντίπαλο την Καλλιθέα στο «Ελ Πάσο» στις 17:00.

Μία ώρα μετά, ο Άρης θα ξεκινήσεις τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα σεζόν, αφού θα φιλοξενηθεί από την Αναγέννηση Καρδίτσας. Τέλος, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει το βράδυ (21:00) τον Βόλο Elabet.

Το πρόγραμμα των αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

17:00: Καλλιθέα – ΑΕΛ Novibet, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας

18:00: Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης, Γήπεδο Μακεδονικού

21:00: Ηρακλής – Βόλος Elabet, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00: Ατρόμητος – ΠΑΣ Πύργος, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

19:00: Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

21:00: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00: Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, «Παντελής Μαγουλάς»

17:00: Ζάκυνθος – Κηφισιά, «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή

17:00: Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, ΔΑΚ Χρυσούπολης

17:15: Καλαμάτα – Παναιτωλικός, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας

Δευτέρα 24 Αυγούστου