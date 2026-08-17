Η Άρσεναλ ξεκίνησε με τίτλο τη σεζόν, καθώς κατέκτησε το Community Shield, επικρατώντας 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αρτέτα ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος με τις δύο ασίστ που μοίρασε, αλλά και τη γενικότερη εικόνα του μέσα στο γήπεδο, έκλεψε τις εντυπώσεις.

Οι οπαδοί… μαγεύτηκαν από τον Έλληνα εξτρέμ και η «Sun» συγκέντρωσε κάποια από τα αποθεωτικά σχόλια:

«Όλα όσα κάνει ο Τζόλης είναι ήρεμα και υπολογισμένα φίλε. Βρήκαμε διαμάντι».

«Είμαστε καταπληκτικοί, θεέ μου, ο Τζόλης είναι ένας μικρός μάγος και ο Όντεγκαρντ επέστρεψε».

«Δεν θέλω να γίνω δραματικός, αλλά θα πέθαινα ήδη για τον Τζόλη».

Κάποιος τον αποκάλεσε «δαίμονα» και υποστήριξε πως «θα μπορούσε να σπάσει το ρεκόρ σε ασίστ φέτος».