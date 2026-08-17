Ένα μικροσκοπικό εμφύτευμα που μπαίνει κάτω από το δέρμα διπλωμένο και στη συνέχεια ξεδιπλώνεται μόνο του σαν origami φιλοδοξεί να λύσει ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα της βιοηλεκτρονικής: πώς μπορεί μια συσκευή να είναι αρκετά μικρή ώστε να εμφυτεύεται με ελάχιστη παρέμβαση, αλλά ταυτόχρονα αρκετά μεγάλη ώστε να διαθέτει αποτελεσματικούς αισθητήρες και ασύρματη επικοινωνία.

Το σύστημα ονομάζεται MiFi (Minimally Invasive Foldable bioelectronic implant) και αναπτύχθηκε από ερευνητές του Imperial College London και του University of Southern California. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν το 2026 στο Advanced Materials.

Προς το παρόν, πάντως, μιλάμε για πειραματική τεχνολογία και όχι για εμφύτευμα εγκεκριμένο για χρήση σε ανθρώπους. Η απόδειξη της λειτουργίας του έγινε με εργαστηριακά πειράματα, δείγματα ιστών και οξέα πειράματα σε ζώα.

Το πρόβλημα που δημιουργεί το ίδιο μας το δέρμα

Το δέρμα αποτελεί έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό βιολογικό φραγμό. Προστατεύει τον οργανισμό από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά αυτή ακριβώς η ιδιότητα δυσκολεύει τους φορετούς αισθητήρες όταν οι επιστήμονες θέλουν να καταγράψουν χημικά σήματα που βρίσκονται μέσα στους ιστούς.

Τα εμφυτεύματα μπορούν να παρακάμψουν αυτό το εμπόδιο. Όσο μικρότερη γίνεται όμως μια ασύρματη εμφυτεύσιμη συσκευή, τόσο λιγότερος χώρος μένει για κεραίες, ηλεκτρονικά κυκλώματα και αισθητήρες.

Οι δημιουργοί του MiFi προσπάθησαν να ξεφύγουν από αυτό το δίλημμα με μια έξυπνη ιδέα: η συσκευή δεν χρειάζεται να έχει το ίδιο μέγεθος όταν μπαίνει στο σώμα και όταν λειτουργεί μέσα σε αυτό.

Μπαίνει μικρό, ανοίγει μεγάλο

Το MiFi κατασκευάζεται πάνω σε εξαιρετικά εύκαμπτα υποστρώματα και διαθέτει μια πτυσσόμενη γεωμετρία τύπου ακορντεόν.

Σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη στο Advanced Materials, η κατασκευή μπορεί να μικρύνει έως και έξι φορές για την εισαγωγή της και, μόλις βρεθεί κάτω από το δέρμα, να ξεδιπλωθεί αυτόνομα στην επίπεδη λειτουργική μορφή της. Όταν ανοίξει, έχει διαστάσεις περίπου 2,1 × 2,1 εκατοστά και πάχος μόλις 0,3 χιλιοστά.

Οι ίδιοι οι ερευνητές περιγράφουν το ζητούμενο ως μια «παροδική γεωμετρία»: όσο το δυνατόν μικρότερη συσκευή κατά την εμφύτευση, αλλά μεγαλύτερη επιφάνεια όταν έρθει η ώρα να λειτουργήσει.

Η λογική του origami δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη βιοηλεκτρονική. Προγενέστερη έρευνα στο Advanced Materials έχει δείξει πώς τεχνικές micro-origami και μεταβαλλόμενης γεωμετρίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εύκαμπτα ηλεκτρονικά και δυνητικά «έξυπνα» βιοϊατρικά εμφυτεύματα.

Χωρίς μπαταρία: παίρνει ενέργεια μέσω NFC

Ένα ακόμη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι το MiFi δεν χρειάζεται συμβατική μπαταρία. Χρησιμοποιεί τεχνολογία NFC (Near Field Communication) τόσο για:

ασύρματη τροφοδοσία όσο και για

μεταφορά δεδομένων προς έναν κοντινό αναγνώστη,

την ίδια βασική οικογένεια τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στις ανέπαφες επικοινωνίες.

Σε δοκιμές με μοντέλο που περιλάμβανε δέρμα χοίρου, η συσκευή μπόρεσε να επικοινωνήσει ασύρματα μέσα από ιστό σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιοστών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή η απουσία μπαταρίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση του όγκου και της πολυπλοκότητας ενός εμφυτεύματος.

Από τον καρδιακό παλμό μέχρι το pH και το λίθιο

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της μελέτης. Οι επιστήμονες κατασκεύασαν διαφορετικές εκδοχές του MiFi που μπόρεσαν να παρακολουθήσουν:

καρδιακή δραστηριότητα και αναπνοή,

υποδόρια θερμοκρασία,

pH των ιστών,

δυναμικές μεταβολές του λιθίου.

Η δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης διαφορετικών φυσιολογικών και χημικών σημάτων επιβεβαιώθηκε στα πειράματα που περιγράφονται στην πρωτότυπη μελέτη. Και ειδικά το λίθιο ανοίγει μια ενδιαφέρουσα ερευνητική προοπτική.

Γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον η μέτρηση του λιθίου

Το λίθιο χρησιμοποιείται ως φαρμακευτική θεραπεία, αλλά έχει στενό θεραπευτικό παράθυρο: τα επίπεδά του πρέπει να παρακολουθούνται, επειδή υψηλότερες συγκεντρώσεις μπορούν να προκαλέσουν τοξικότητα.

Το MiFi μπόρεσε πειραματικά να ανιχνεύει μεταβολές ιόντων λιθίου στο υγρό γύρω από τα κύτταρα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της δυνατότητας τέτοιων εμφυτευμάτων να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για παρακολούθηση χημικών δεικτών ή φαρμάκων μέσα στο σώμα.

Η προοπτική είναι σημαντική: αντί ένας ασθενής να βασίζεται αποκλειστικά σε διαδοχικές αιμοληψίες, μια μελλοντική τεχνολογία αυτού του τύπου θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέχει πιο συνεχή εικόνα συγκεκριμένων βιοδεικτών. Το «θα μπορούσε», όμως, είναι κρίσιμο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν έχει ακόμη αποδειχθεί κλινικά σε ανθρώπους.

Οι δοκιμές έγιναν σε ζώα και όχι σε ασθενείς

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν εκτεταμένα πειράματα in vitro, ex vivo και in vivo, εμφυτεύοντας μεταξύ άλλων τη συσκευή υποδόρια σε αναισθητοποιημένους αρουραίους. Δοκίμασαν επίσης τις διαδικασίες εισαγωγής, λειτουργίας και αφαίρεσης του εμφυτεύματος. Αυτό είναι σημαντικό για την απόδειξη της αρχής λειτουργίας, αλλά απέχει ακόμη από την καθημερινή ιατρική χρήση.

Πριν από πιθανές δοκιμές σε ανθρώπους θα πρέπει να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα για:

τη μακροχρόνια βιοσυμβατότητα,

τη σταθερότητα των αισθητήρων,

την ακρίβεια των μετρήσεων,

την αντίδραση των ιστών,

ην ασφάλεια της εμφύτευσης και αφαίρεσης και

τη λειτουργία της συσκευής σε βάθος χρόνου.

Από το wearable στο «in-body» monitoring

Το πραγματικό ενδιαφέρον του MiFi ίσως βρίσκεται λιγότερο σε έναν μεμονωμένο αισθητήρα και περισσότερο στην αρχιτεκτονική του. Μια συσκευή μπορεί να είναι μικροσκοπική όταν πρέπει να περάσει στο σώμα και μεγαλύτερη όταν πρέπει να εργαστεί μέσα σε αυτό. Έτσι, το origami μετατρέπεται από αισθητική ιδέα σε μηχανική λύση ενός ιατρικού προβλήματος.

Οι δημιουργοί του MiFi εκτιμούν ότι η προσέγγιση θα μπορούσε μελλοντικά να επιτρέψει πολυπαραμετρική παρακολούθηση με γρήγορες διαδικασίες εισαγωγής χωρίς ράμματα, προσφέροντας ένα πιθανό εργαλείο για περισσότερο εξατομικευμένη υγειονομική φροντίδα.

Προς το παρόν, το μικροσκοπικό «origami» κάτω από το δέρμα παραμένει στο εργαστήριο. Αλλά δείχνει προς μια συναρπαστική κατεύθυνση: ένα μέλλον στο οποίο οι αισθητήρες υγείας δεν θα φοριούνται απλώς πάνω στο σώμα αλλά θα μπορούν να ξεδιπλώνονται διακριτικά μέσα του και να μεταφέρουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν εκεί όπου ένα smartwatch δεν μπορεί να φτάσει.