Η δημιουργός και ερμηνεύτρια ELENI ανεβαίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της ΣΤΟΑ CULTURE για μια ξεχωριστή live εμφάνιση, παρουσιάζοντας ένα ακουστικό πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, μελωδίες και μουσικές επιρροές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου.

Με τη συνοδεία ενός ακουστικού κουαρτέτου, η ELENI θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από διαχρονικά jazz classics, ήχους της Λατινικής Αμερικής και αγαπημένα ελληνικά παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Η συναυλία πραγματοποιείται με αφορμή την παρουσίαση του πρόσφατου δίσκου της «Ξανά», που κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, ενώ παράλληλα η καλλιτέχνιδα θα δώσει μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο album της με τίτλο «Cielo». Ένα άλμπουμ που αντλεί έμπνευση από τη μουσική παράδοση της Αργεντινής, της Κούβας, του Μεξικού, της Βραζιλίας και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Η ELENI έχει ήδη ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδέει τον ελληνικό και τον ισπανικό στίχο, δημιουργώντας έναν προσωπικό μουσικό κόσμο όπου διαφορετικές κουλτούρες συναντιούνται αρμονικά. Τα τραγούδια της μιλούν για την αγάπη, τους ανθρώπους, την πατρίδα και την ξενιτιά, μέσα από εικόνες εμπνευσμένες από τη φύση και την ομορφιά του κόσμου.

Στο live της στη ΣΤΟΑ CULTURE, η ELENI θα βρίσκεται στη φωνή και τα κρουστά, έχοντας στο πλευρό της σημαντικούς μουσικούς: τους διεθνώς αναγνωρισμένους κιθαρίστες Dario Baroso από τη Βαρκελώνη και Gilad Barakan από τη Νέα Υόρκη, τον Λάμπρο Παπανικολάου στο κοντραμπάσο και τον Jason Wastor στα τύμπανα.

Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα έχει παρουσιάσει πρόσφατα δύο ξεχωριστές ερμηνείες των jazz standards «The Nearness of You» και «’Round Midnight», σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης πιανίστα Shai Maestro, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Πληροφορίες

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ΣΤΟΑ CULTURE, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου & Αρσάκη

Εισιτήρια: από €15, προπώληση: more.com