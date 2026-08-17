Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία της Πάρου από το πρωτοφανές περιστατικό βίας που σημειώθηκε στην κεντρική πιάτσα ταξί της Νάουσας το Σάββατο 15 Αυγούστου, με έναν ηλικιωμένο εργαζόμενο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων να δέχεται επίθεση από οδηγό ταξί.

Το θύμα της επίθεσης περιέγραψε πως η ένταση ξεκίνησε όταν ο οδηγός ταξί άρχισε να σπρώχνει μια τουρίστρια που επέστρεφε ένα ενοικιαζόμενο όχημα. Όταν ο ίδιος παρενέβη, προκειμένου να τον απομακρύνει, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση εναντίον του.

«Πριν αρχίσει τον καβγά μαζί μου, ήταν δύο πελάτες που είχαν φέρει τη γουρούνα για να την παραδώσουν. Αυτή την αλυσίδα την έχουν βάλει οι ταξιτζήδες για να μην παρκάρει ο ξένος κόσμος εκεί μέσα. Είχαμε συμφωνήσει μαζί τους και με το προεδρείο και με τον δήμο της Πάρου να μπορούμε να παραδώσουμε και να παραλάβουμε εκεί για 5-10 λεπτά», ανέφερε ο Γιώργος Στέρκεμαν, μιλώντας στο MEGA.

«Εκείνη τη στιγμή που οι γυναίκες φέρανε τη γουρούνα, η μία ήρθε στο γραφείο να μου πει ότι την έφερε πίσω. Καθώς κατεβαίναμε μαζί, βλέπω από μπροστά μου τη Βελγίδα -τη μαμά της- και αυτός την έσπρωχνε».

«Αυτός ο άνθρωπος είχε πρόβλημα και να μην τον ενοχλούσε κανείς, πάλι θα έκανε φασαρία. Εκείνος έβριζε. Είχαμε διαπληκτιστεί παλιά για το ίδιο πράγμα, διότι αυτός νόμιζε ότι όλο το πάρκινγκ και όλη η Νάουσα, βέβαια, είναι δική του. (…) Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει και καβγάδες και σε άλλους και στο αεροδρόμιο της Πάρου και στο λιμάνι είχε κάνει φασαρίες».

Ο οδηγός ταξί απολύθηκε μετά το περιστατικό και φέρεται να ζήτησε από τον Γιώργο Στέρκεμαν να αποσύρει τη μήνυση. Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να προχωρήσει την υπόθεση μέχρι τέλους.

«Θα το προχωρήσω μέχρι τέρμα. Αποκλείεται να αφήσω έναν τέτοιον άνθρωπο να ξανασχοληθεί με τον τουρισμό, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μου ζήτησε συγγνώμη, σαν βρεγμένη γάτα ήταν, να αποσύρω τη μήνυση και να σταματήσουμε εκεί. Του είπα όχι».