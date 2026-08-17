Για την Σόφια αναχωρεί σήμερα η ΑΕΚ, καθώς το βράδυ της Τρίτης (22:00) δίνει τον πρώτο αγώνα με την Λέφσκι για τα playoffs του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και θα προχωρήσει δεδομένα σε αλλαγές σε σχέση με του Super Cup.

Σε σχέση με το παιχνίδι στην Κρήτη, σίγουρα θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια ο Στρακόσια, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα δικεκδικούν οι Μάγιερ και Ζίνι.

Η «Ένωση» θα προπονηθεί στις 19:30 στο «Βασίλ Λέφσκι», όπου θα γίνει ο αγώνας, ενώ μισή ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή.