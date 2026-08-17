Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Εμμανουήλ Καραλή τα μέλη της ελληνικής αποστολής, λίγο μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στο ξενοδοχείο της Team Hellas μετά την απονομή και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και χαμόγελα από τους συναθλητές και τα μέλη της αποστολής που βρίσκονταν εκεί.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στον τελικό, περνώντας τα 6,00 μέτρα και κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Μπροστά του βρέθηκε ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος με άλμα στα 6,15 μ. πήρε το χρυσό μετάλλιο και σημείωσε νέο ρεκόρ αγώνων.

Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή με τη Σοφία Σακοράφα, η οποία υποδέχτηκε τον Καραλή με μια θερμή αγκαλιά, συγχαίροντάς τον για τη νέα μεγάλη επιτυχία του.

«Έλα Μανόλο, έχει πάρτι μέσα», του φώναζαν μέλη της ελληνικής αποστολής, με τον ίδιο να απαντά «Πάμε να τα πιούμε!».