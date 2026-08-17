Σε τροχιά σταδιακής ανόδου μπαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, καθώς το μελτέμι εξασθενεί και οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς, ευνοώντας υψηλότερες τιμές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 35-37 βαθμούς, ενώ προς το Σαββατοκύριακο τοπικά δεν αποκλείονται ακόμα και 38άρια, χωρίς ωστόσο τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν συνθήκες καύσωνα.

Αναλυτικά ο καιρός από την ΕΜΥ:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ..

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ, ΤΡΙΤΗ 18-08-2026

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικα αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-08-2026

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.