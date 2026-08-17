Το ενδεχόμενο η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε χθες τη Σαλαμίνα και άφησε πίσω της δύο ηλικιωμένους νεκρούς να οφείλεται σε εμπρησμό με δόλο εξετάζουν οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ήδη από χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο νησί και αξιολογεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο, μεταξύ άλλων και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, που ίσως να μην είναι και σύμπτωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πρώτη εστία φαίνεται να ξεσπάει στην περιοχή Περιστέρια και 15 λεπτά αργότερα μία νέα μεγάλη εστία σε άλλο σημείο του νησιού. Αν πρόκειται για εμπρησμό από δόλο, είναι ξεκάθαρο δείγμα ότι οι δράστες ήθελαν να διασπάσουν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος που βρίσκονται στη Σαλαμίνα και ταυτόχρονα να προκαλέσουν πανικό.

Επίσης, εκτός από το βιντεοληπτικό υλικό αξιολογούνται και οι μαρτυρίες, όπως επίσης και οι τηλεφωνικές κλήσεις στο «199», για να έχουν οι αξιωματικοί του ΠΣ μία εικόνα για τους χρόνους και τα σημεία που κλήθηκαν δυνάμεις.

Από εκεί και έπειτα δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της αμέλειας, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται και κάποιες καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα -ακόμα και με σκουπίδια- τα οποία λειτούργησαν υπέρ της φωτιάς. Ο εντοπισμός των «σημείων μηδέν» από τη ΔΑΕΕ θα δείξει και τι ακριβώς συνέβη στη Σαλαμίνα, με την πυρκαγιά να αφήνει πίσω της δύο νεκρούς.

Δύο νεκροί – Δύο γυναίκες παραμένουν στο Θριάσιο

Η μεγάλη πυρκαγιά είχε τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του στην οδό Ανδρομάχης, στην περιοχή των Περιστερίων.

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πέντε άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, από τα οποία τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Δύο γυναίκες παραμένουν υπό νοσηλεία στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, καθώς φέρουν εγκαύματα.

Η μία από τις δύο γυναίκες βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό ρεπορτάζ, φέρει εγκαύματα δεύτερου βαθμού περίπου στο 25% του σώματός της.

Το Θριάσιο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων και, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, το νοσοκομείο τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη μαζική προσέλευση τραυματιών.

Ξεκινούν οι αυτοψίες στα καμένα

Intime Live

Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι της Δευτέρας ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί.

Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), για την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας.

Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, το ταχύτερο δυνατό.