Δύο μήνες μετά τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε με την υγεία του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, επέστρεψε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει προσωπικά τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Η επίσκεψή του συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, καθώς συναντήθηκε με γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, μέλη του βοηθητικού προσωπικού και τη διοίκηση του νοσοκομείου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη φροντίδα και τη στήριξη που του προσέφεραν.

Το βίντεο από την επιστροφή του στον «Ευαγγελισμό»

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, δημοσίευσε βίντεο από την επίσκεψη στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Στα πλάνα, ο Γιώργος Μυλωνάκης εμφανίζεται να κάνει το σήμα της νίκης, με τον διοικητή να σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι «γύρισε νικητής».

«Συγκινητικές στιγμές στη ΜΕΘ, καθώς ο υφυπουργός επέστρεψε για να ευχαριστήσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκε δίπλα του στις δύσκολες στιγμές που πέρασε», έγραψε στη σχετική ανάρτησή του.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης η σύζυγός του, δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία τον συνόδευσε στην επίσκεψη, ενώ το προσωπικό του νοσοκομείου τους υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

Λίγο νωρίτερα, ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε δημοσιεύσει ένα προσωπικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας έναν απολογισμό της δύσκολης περιόδου που βίωσε.

Όπως ανέφερε, πριν από δύο μήνες έδινε «τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του», ενώ σήμερα αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι τον στήριξαν.

«Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό και στη διοίκηση του νοσοκομείου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξία της ανθρώπινης προσφοράς, επισημαίνοντας ότι, πέρα από την επιστήμη που σώζει ζωές, η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δίνουν δύναμη στους ανθρώπους να ξεπερνούν τις πιο δύσκολες δοκιμασίες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του με προσευχές, μηνύματα και λόγια συμπαράστασης.

«Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό και δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, σημείωσε: «Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».

Η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Συγκινητικό μήνυμα δημοσίευσε και η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία μοιράστηκε βίντεο από την επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό».

Όπως έγραψε, η επιστροφή στους διαδρόμους του νοσοκομείου ξύπνησε έντονες αναμνήσεις από τις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένειά τους, όμως αυτή τη φορά κυριάρχησε το αίσθημα της ευγνωμοσύνης.

«Μπορεί σε αυτούς τους διαδρόμους να έζησα τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου, ωστόσο επιστρέφοντας αισθάνθηκα μόνο απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξανασυνάντησα. Το “ευχαριστώ” είναι λίγο», ανέφερε.

Στο τέλος της ανάρτησής της έκανε αναφορά σε μια υπόσχεση που είχε δώσει κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του συζύγου της, γράφοντας: «Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι!».