Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:45 τα ξημερώματα της Τρίτης στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, στη συμβολή με τον Κηφισό, μετά από σύγκρουση ταξί με δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας περίπου 46 ετών.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασής του, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του αρκετές ώρες αργότερα.

Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα της σύγκρουσης, τις συνθήκες κυκλοφορίας στο σημείο και τυχόν μαρτυρίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς σημειώθηκε το τροχαίο.