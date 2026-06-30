Η φημολογία γύρω από την παρουσία μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στην τελετή που ετοιμάζει η Τέιλορ Σουίφτ με τον σύντροφό της έλαβε τέλος, καθώς έγινε γνωστό ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν πρόκειται να παραστούν. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του περιοδικού PEOPLE, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν θα ταξιδέψουν για το γεγονός, παρά το γεγονός ότι ο διάδοχος του θρόνου είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για μια τέτοια εξέλιξη.

Το παρασκήνιο της δήλωσης και η αντίδραση στο ραδιόφωνο

Η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα είχε ξεκινήσει τον Μάιο, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του 44χρονου πρίγκιπα στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή Heart Breakfast. Η παρουσιάστρια Αμάντα Χόλντεν τον είχε ρωτήσει ευθέως αν είχε δεχθεί επίσημο προσκλητήριο από την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι.

Τότε, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε απαντήσει με χιούμορ:

«Δεν έχω κανένα σχόλιο»

Στη συνέχεια της συζήτησης, ωστόσο, δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του, συμπληρώνοντας:

«Ελπίζω πως θα υπάρξει κάποια πρόσκληση, αλλά θα δούμε»

Αυτή η τοποθέτηση ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν τα δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι του παλατιού να δίνει το «παρών» στη γαμήλια τελετή, ειδικά από τη στιγμή που τα παιδιά τους, η 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 8χρονος πρίγκιπας Λούις, δηλώνουν φανατικοί θαυμαστές της μουσικής της Αμερικανίδας σταρ.

Μια φιλία που μετρά πάνω από δέκα χρόνια

Η σχέση ανάμεσα στον διάδοχο του θρόνου και την Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι τωρινή. Η πρώτη τους γνωριμία χρονολογείται από το 2013, όταν συναντήθηκαν στο φιλανθρωπικό γκαλά Centrepoint Winter Whites Gala στο Παλάτι του Κένσινγκτον, όπου μάλιστα είχαν τραγουδήσει μαζί με τον Τζον Μπον Τζόβι το «Livin’ on a Prayer».

Πιο πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2024, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γιόρτασε τα γενέθλιά του παρακολουθώντας με τα παιδιά του τη συναυλία της περιοδείας Eras Tour στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, με τα βίντεο που τον έδειχναν να χορεύει να γίνονται αμέσως viral. Μετά το τέλος εκείνης της βραδιάς, η τραγουδίστρια είχε αναρτήσει μια κοινή τους φωτογραφία στα social media, γράφοντας:

« Χρόνια Πολλά φίλε! Οι συναυλίες στο Λονδίνο ξεκίνησαν με έναν υπέροχο τρόπο.»

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, οι οποίοι είναι 36 ετών, επισημοποίησαν τη σχέση τους με αρραβώνα τον Αύγουστο του 2025. Η επικείμενη τελετή αντιμετωπίζεται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως ένα γεγονός αντίστοιχου βέληκους με έναν βασιλικό γάμο.