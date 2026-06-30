Η Νορβηγία πήρε την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ 2026 νικώντας με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τους συμπαίκτες του και τους οπαδούς το πανηγύρισαν… τραβώντας κουπί.

Οι Σκανδιναβοί επιστρέφουν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998 μετά τη νίκη τους επί της Ακτής Ελεφαντοστού και το πανηγύρισαν με τον δικό τους τρόπο, κλέβοντας την παράσταση.

Συγκεκριμένα, με τον Μάρτιν Όντεγκααρντ σε ρόλο οργανωτή με το τύμπανο, η ομάδα και οι οπαδοί στις εξέδρες τράβηξαν κουπί, με το σκηνικό να είναι πολύ όμορφο, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο.