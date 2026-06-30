Η πορεία της Ιαπωνίας στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με έναν οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βραζιλία, όμως η εικόνα που έμεινε μετά το τελευταίο σφύριγμα δεν είχε να κάνει μόνο με το αποτέλεσμα.

Μετά την ήττα με 2-1 στο Χιούστον, οι Ιάπωνες παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στάθηκαν μπροστά στην εξέδρα των φιλάθλων τους και υποκλίθηκαν βαθιά. Μια κίνηση που προκάλεσε συγκίνηση και ταξίδεψε γρήγορα στα social media, όχι ως μια τυπική χειρονομία, αλλά ως μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όσους βρέθηκαν στο γήπεδο και όσους παρακολούθησαν από την ομάδα της χώρας.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Χατζίμε Μοριγιάσου εξήγησε μετά το παιχνίδι ότι ένιωθε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο, επειδή η ομάδα δεν κατάφερε να του προσφέρει τη νίκη. «Στο γήπεδο του Χιούστον ήρθαν πολλοί Ιάπωνες υποστηρικτές, ενώ υπήρχαν άνθρωποι που μας παρακολουθούσαν μέσα στη νύχτα από την Ιαπωνία και από όλο τον κόσμο», είπε. «Δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε τη νίκη και, ως προπονητής, θέλω να τους ζητήσω συγγνώμη».

Την ίδια στιγμή, ο Μοριγιάσου υπερασπίστηκε τους παίκτες του, τονίζοντας ότι έδωσαν ό,τι είχαν. Ζήτησε από τους φιλάθλους να αναγνωρίσουν την προσπάθειά τους και να αισθανθούν υπερήφανοι για την ομάδα, παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού.

Η Ιαπωνία είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Βραζιλία επέστρεψε στο παιχνίδι και πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα άφησε τους «Μπλε Σαμουράι» εκτός συνέχειας, αλλά δεν ακύρωσε τη συνολική εικόνα μιας ομάδας που πάλεψε απέναντι σε έναν από τους παραδοσιακούς γίγαντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η υπόκλιση δεν άλλαξε το σκορ. Έδειξε όμως έναν τρόπο διαχείρισης της ήττας: με αναγνώριση της ευθύνης, σεβασμό προς την κερκίδα και στήριξη στους παίκτες που έφυγαν από το γήπεδο απογοητευμένοι.