Η Παραγουάη πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη επί της Γερμανίας στη διαδικασία των πέναλτι και ο πρόεδρος της χώρας, Σαντιάγο Πένια, ανακοίνωσε αργία την Τρίτη (30/6) καθώς η πρόκριση γίνεται εθνική εορτή.

Η ομάδα του Γκουστάβο Αλφάρο κατάφερε να πετάξει έξω από το Παγκόσμιο Κύπελλο τα «πάντσερ» κόντρα στα προγνωστικά και χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Ασουνσιόν για να πανηγυρίσουν.

Η Παραγουάη ζει ένα όνειρο και μέσα σε αυτό το κλίμα ο πρόεδρος της χώρας, Σαντιάγο Πένια, ανακοίνωσε αργία την Τρίτη (30/6). «Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ! Αργία, γα…το», ήταν τα λόγια του, με το γραφείο του να το επιβεβαιώνει και επισήμως αμέσως μετά.

«Θα έλεγα ότι μια εθνική εορτή είναι σπάνια και η δύναμη του ποδοσφαίρου είναι υπέροχη. Ας το απολαύσει όλη η Παραγουάη», είπε ο προπονητής Αλφάρο, ο οποίος περιμένει Γαλλία ή Σουηδία στους «16».