Μια ιδιαίτερα σπάνια και σοκαριστική ιατρική περίπτωση κατέγραψαν γιατροί στην Ισπανία, όταν ένας 60χρονος άνδρας επισκέφθηκε το νοσοκομείο εξαιτίας επίμονων πονοκεφάλων. Οι αρχικές εξετάσεις έδειχναν ευρήματα που παρέπεμπαν σε κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο, όμως η πραγματική διάγνωση αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική.

Οι γιατροί εντόπισαν αρχικά βλάβες στον εγκέφαλο του ασθενούς μέσω αξονικής τομογραφίας, ευρήματα που συχνά συνδέονται με μεταστατικό καρκίνο.

Για να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση, προχώρησαν σε μαγνητική τομογραφία υψηλής ανάλυσης. Ωστόσο, αντί για όγκους, εντόπισαν κύστεις που περιείχαν προνύμφες του χοιρινού ταινιοσκώληκα (Taenia solium).

Η περίπτωση δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Emerging Infectious Diseases.

Η διάγνωση: Νευροκυστικέρκωση

Εξειδικευμένη αιματολογική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας έπασχε από νευροκυστικέρκωση, μια παρασιτική λοίμωξη που προκαλείται όταν καταποθούν αυγά του χοιρινού ταινιοσκώληκα.

Αν και πολλοί συνδέουν τον συγκεκριμένο οργανισμό με την κατανάλωση ανεπαρκώς ψημένου χοιρινού κρέατος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η νευροκυστικέρκωση προκαλείται από την κατάποση των αυγών του παρασίτου, συνήθως μέσω τροφίμων ή νερού που έχουν μολυνθεί από κακή υγιεινή.

Αφού εισέλθουν στον οργανισμό, οι προνύμφες μπορούν να μεταναστεύσουν σε διάφορα όργανα, μεταξύ αυτών και στον εγκέφαλο, όπου σχηματίζουν κύστεις.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Η νευροκυστικέρκωση μπορεί να προκαλέσει:

επίμονους πονοκεφάλους,

επιληπτικές κρίσεις,

ζάλη,

μυϊκή αδυναμία,

διαταραχές στην ομιλία,

προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης.

Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση ή επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις, καταστάσεις που απειλούν τη ζωή.

Η θεραπεία

Ο 60χρονος υποβλήθηκε σε θεραπεία με τα αντιπαρασιτικά φάρμακα αλβενδαζόλη (albendazole) και πραζικουαντέλη (praziquantel), που αποτελούν τη βασική αντιμετώπιση της νόσου.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της λοίμωξης, οι ασθενείς μπορεί επίσης να λάβουν αντιφλεγμονώδη φάρμακα για τη μείωση του οιδήματος στον εγκέφαλο, καθώς και αγωγή για τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων και των έντονων πονοκεφάλων.

Σπάνια αλλά όχι άγνωστη πάθηση

Παρότι η νευροκυστικέρκωση είναι ασυνήθιστη στην Ευρώπη, εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνονται κάθε χρόνο από τον χοιρινό ταινιοσκώληκα, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφονται στην Ασία, τη Νότια Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη περίπτωση υπενθυμίζει ότι ακόμη και συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα μιας σοβαρής νεοπλασίας μπορεί τελικά να οφείλονται σε σπάνιες αλλά αντιμετωπίσιμες λοιμώξεις, όταν η διάγνωση γίνει έγκαιρα.