Τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες σε όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί παρακολουθούν αυτή την τάση εδώ και δεκαετίες. Παρότι οι θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα έχουν μειωθεί σημαντικά, άλλες σοβαρές και θανατηφόρες καταστάσεις υγείας, όπως οι καρδιοπάθειες, εξακολουθούν να επηρεάζουν τους άνδρες περισσότερο από τις γυναίκες.

Το ερώτημα είναι: γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως η νοοτροπία του «σκληροτράχηλου άνδρα» έχει εξελιχθεί σε ένα επικίνδυνο – ακόμη και θανατηφόρο – λάθος;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απάντηση βρίσκεται τόσο στη βιολογία όσο και στον συμπεριφορισμό. Νέα έρευνα διαπίστωσε ότι το χάσμα στη μακροζωία φαίνεται να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με βαθιά ριζωμένες κοινωνικές και συμπεριφορικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, οι οποίες ακολουθούν τους ανθρώπους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι άνδρες μπορεί να έχουν ορισμένες βιολογικές ευαλωτότητες, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι συχνά αντιμετωπίζουν την υγεία τους με «αντιδραστικό» τρόπο και αρνούνται να επισκεφτούν γιατρό μέχρι κάτι να πάει εμφανώς «στραβά».

Γιατί οι άνδρες είναι απρόθυμοι να πάνε στον γιατρό;

Μια διαδικτυακή έρευνα της Cleveland Clinic – την οποία αναδημοσιεύει η New York Post – έδειξε ότι το 72% των ανδρών θα προτιμούσε να κάνει δουλειές στο σπίτι, όπως να καθαρίσει το μπάνιο, παρά να πάει στον γιατρό. Μεταξύ άλλων, οι άνδρες είναι πάνω από 30% λιγότερο πιθανό να κάνουν προληπτικές εξετάσεις σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή η απροθυμία. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, οι άνδρες – σε πολύ υψηλά ποσοστά – αισθάνονται άγχος τόσο για την ίδια την επίσκεψη στον γιατρό όσο και για μια πιθανή διάγνωση. Έτσι, προτιμούν πρώτα να δοκιμάσουν να «φτιάξουν» μόνοι τους ό,τι θεωρούν ότι είναι το πρόβλημα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι αρκετοί – βάσει της έρευνας – αντιλαμβάνονται την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας ως ένδειξη αδυναμίας.

Αυτή η αντίληψη φαίνεται πως είναι βαθιά ριζωμένη. Το 41% των συμμετεχόντων ανέφερε πως στην παιδική ηλικία είχε ακούσει να του λένε ότι οι άνδρες δεν «πονάνε» και δεν θα πρέπει να παραπονιούνται για προβλήματα υγείας. Και τελικά αυτή η λανθασμένη – αλλά εδραιωμένη – αντίληψη, φαίνεται να έχει πραγματικές συνέπειες.

Η «κανονικοποίηση» των προβλημάτων

Ειδικοί στη New York Post τονίζουν ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν νωρίτερα καρδιαγγειακό κίνδυνο, περισσότερο σπλαχνικό λίπος στην κοιλιά, μεταβολική επιβράδυνση και ορμονικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τη μυϊκή μάζα, την ενέργεια, τη σεξουαλική λειτουργία και το βάρος. Στις ορμονικές αυτές αλλαγές περιλαμβάνεται και η σταδιακή μείωση της παραγωγής τεστοστερόνης, η οποία μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 35 ετών.

Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτά τα προβλήματα είναι συχνά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούνται ή ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει. Μία από τις συμπεριφορές που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι οι άνδρες συχνά «κανονικοποιούν» συμπτώματα και αλλαγές που μπορούν πραγματικά να αντιμετωπιστούν.

Πολλοί λένε απλώς: «Μεγαλώνω». Ωστόσο πολλές από τις αλλαγές που έρχονται με το πέρασμα του χρόνου είναι πραγματικά αναστρέψιμες. Και ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογήσει κάποιος ένα πρόβλημα, αναζητώντας και την κατάλληλη λύση, είναι να μιλήσει με τον γιατρό του.

Για παράδειγμα, η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι αγγειακού προβλήματος. Τα προβλήματα στην ούρηση μπορεί να δείχνουν διόγκωση του προστάτη ή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης. Η κόπωση μπορεί να σχετίζεται με υπνική άπνοια, μεταβολική νόσο, χαμηλή τεστοστερόνη ή αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Πώς μπορεί να κλείσει το χάσμα

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι άνδρες θα πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν την υγεία τους σαν ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προλαβαίνουν τα προβλήματα και να επισκέπτονται τακτικά τον γιατρό τους, αντί να περιμένουν να εμφανιστεί κάτι σοβαρό.

Οι ειδικοί συστήνουν στους άνδρες να είναι συνεπείς με εξετάσεις και προληπτικούς ελέγχους, ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τυχόν προβλήματα. Μεταξύ άλλων, συνιστώνται:

ετήσιος γενικός ιατρικός έλεγχος,

παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης,

έλεγχος χοληστερόλης και διαβήτη,

αξιολόγηση του προστάτη,

έλεγχος τεστοστερόνης και ορμονών όταν υπάρχουν συμπτώματα,

έλεγχος για υπνική άπνοια,

εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου,

παρακολούθηση της σύστασης σώματος,

προληπτικός έλεγχος για καρκίνο του παχέος εντέρου,

διαχείριση βάρους και μεταβολικής υγείας.

Ο στόχος δεν είναι μόνο να αυξηθούν τα χρόνια ζωής, αλλά και η ποιότητά τους. Το μήνυμα είναι σαφές: η φροντίδα της υγείας δεν είναι αδυναμία. Είναι ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους για να ζήσει κανείς περισσότερο, καλύτερα και με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.