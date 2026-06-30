Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία, καθώς ασθενής υποβάλλεται σε εξετάσεις για πιθανή λοίμωξη από τον ιό Έμπολα σε νοσοκομείο της Γλασκώβης.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τμήμα του νοσοκομείου Queen Elizabeth University Hospital τέθηκε εν μέρει εκτός λειτουργίας την Τρίτη, μετά την εισαγωγή ασθενούς στη μονάδα επειγόντων περιστατικών τις πρώτες πρωινές ώρες, ο οποίος θεωρείται ύποπτο κρούσμα Έμπολα.

Το περιστατικό εξετάζεται καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εστίες του ιού τόσο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όσο και στην Ουγκάντα. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν 700 κρούσματα του στελέχους Bundibugyo Ebola virus, με τη συντριπτική πλειονότητα να εντοπίζεται στη ΛΔ Κονγκό. Συνολικά έχουν καταγραφεί 138 θάνατοι, εκ των οποίων δύο στην γειτονική Ουγκάντα, ενώ έχει εντοπιστεί και ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Γαλλία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η διάγνωση, θα πρόκειται για το πρώτο κρούσμα Έμπολα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακήρυξη της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ως έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμεύσει έως και 21 εκατ. λίρες για τη στήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης της επιδημίας στη ΛΔ Κονγκό, με στόχο την προστασία του υγειονομικού προσωπικού και των ευάλωτων κοινοτήτων.

Η Public Health Scotland ανέφερε ότι εφαρμόζονται «καθιερωμένα πρωτόκολλα» για την αξιολόγηση και τον έλεγχο ταξιδιωτών που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από περιοχές όπου καταγράφονται κρούσματα Έμπολα.

«Δεν υπάρχουν επί του παρόντος επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη Σκωτία και ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Όπως πρόσθεσε, η Public Health Scotland συνεργάζεται στενά με την UK Health Security Agency (UKHSA) για την αξιολόγηση των πιθανών διαδρομών εισόδου ταξιδιωτών από τις πληγείσες χώρες, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) διαθέτει ασφαλείς διαδικασίες για την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ύποπτων περιστατικών.

Οι αρχές διευκρίνισαν ακόμη ότι, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα πραγματοποιείται ιχνηλάτηση επαφών, καθώς και προληπτικός κλινικός έλεγχος και εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα Returning Workers Scheme, το οποίο παρακολουθεί την υγεία εργαζομένων που ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στον ιό Έμπολα.