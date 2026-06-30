Η Thylane Blondeau έγινε παγκοσμίως γνωστή από πολύ μικρή ηλικία, όταν χαρακτηρίστηκε «το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» μετά από φωτογράφιση για το Vogue Enfants σε ηλικία μόλις έξι ετών. Ο τίτλος αυτός εκτόξευσε την καριέρα της, αλλά τη συνόδευσε σε κάθε της βήμα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Γαλλίδα καλλονή γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2001 στην Αιξ-αν-Προβάνς με το πλήρες όνομα Τιλάν Λένα-Ροζ Λουμπρί Μπλοντό. Είναι κόρη του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Πατρίκ Μπλοντό και της ηθοποιού, παρουσιάστριας και σχεδιάστριας μόδας Βερονικά Λουμπρί. Οι γονείς της απέκτησαν επίσης έναν γιο, τον Έιρτον Μπλοντό, που γεννήθηκε το 2007, ενώ χώρισαν το 2016.

Η ενασχόλησή της με τη μόδα ξεκίνησε σε ηλικία τεσσάρων ετών, όταν εντοπίστηκε τυχαία στους δρόμους του Παρισιού και περπάτησε στην πασαρέλα του Ζαν Πολ Γκοτιέ για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2006. Όπως έχει διηγηθεί, η μητέρα της αρχικά αρνήθηκε, καθώς δεν ανήκε σε πρακτορείο μοντέλων, όμως ο σχεδιαστής επέμεινε να συμμετάσχει την επόμενη ημέρα.

Σύντομα άρχισε να συνεργάζεται με μεγάλους οίκους, όπως οι Dolce & Gabbana και Hugo Boss, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε και για τις Versace, Ralph Lauren και L’Oréal.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε μετά τη φωτογράφισή της στο Vogue Enfants. Η ίδια έχει δηλώσει ότι ως παιδί δεν αντιλαμβανόταν τη σημασία του τίτλου. «Όταν είσαι μικρός δεν δίνεις σημασία. Οι άλλοι σου λένε ότι είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο κι εσύ απλώς παίζεις με το iPad σου», είχε πει, προσθέτοντας ότι ήθελε οι άνθρωποι να τη γνωρίζουν ως προσωπικότητα και όχι μόνο μέσα από αυτή τη διάκριση.

Η Μπλοντό συμπεριλήφθηκε επανειλημμένα στη λίστα «100 Most Beautiful Faces» του TC Candler. Σε ηλικία επτά ετών φωτογραφήθηκε από τον φωτογράφο μόδας Ντάνι Μπρουμπέικερ, με τον οποίο συνεργάστηκε για αρκετά χρόνια.

Το 2011, όταν ήταν 10 ετών, προκάλεσε αντιδράσεις μετά από φωτογράφιση για το Vogue Paris, όπου εμφανίστηκε με ψηλοτάκουνα, εφαρμοστά φορέματα και έντονο μακιγιάζ. Η φωτογράφιση προκάλεσε συζήτηση για το αν αποτελούσε σεξουαλικοποίηση ανηλίκων, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την πορεία της.

Το 2015 περπάτησε στην πασαρέλα των Dolce & Gabbana και υπέγραψε συμβόλαιο με την IMG Models. Δύο χρόνια αργότερα έγινε πρέσβειρα της L’Oréal Paris και συμμετείχε σε καμπάνια των Dolce & Gabbana μαζί με τη Ζεντάγια, τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ και τον Λάκι Μπλου Σμιθ.

Το 2018 δημιούργησε το δικό της brand, Heaven May, ενώ έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει τα ακραία πρότυπα αδυναμίας της βιομηχανίας της μόδας. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αδύνατη. Αν δεν με επιλέξουν γι’ αυτόν τον λόγο, δεν πειράζει. Τρώω μπέργκερ και δεν πρόκειται να αλλάξω», είχε πει, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα θέλει να είναι ευτυχισμένη.

Σήμερα συνδυάζει την καριέρα του μοντέλου με εκείνη της influencer και επιχειρηματία, έχοντας δημιουργήσει τη σειρά προϊόντων ομορφιάς και περιποίησης μαλλιών Enalyht. Στο Instagram, όπου την ακολουθούν 6,8 εκατομμύρια χρήστες, δημοσιεύει στιγμιότυπα από τη δουλειά, τα ταξίδια, τις διακοπές και την προσωπική της ζωή.

Τη Δευτέρα παντρεύτηκε στο Παρίσι τον Γάλλο ηθοποιό και DJ Μπεν Ατάλ, τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα τους. Η Μπλοντό έφτασε στην τελετή με λευκό νυφικό και κάπα, έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα σε σινιόν και κρατώντας ανθοδέσμη από λευκούς κρίνους. Το ζευγάρι επέλεξε να φτάσει μαζί στην τελετή με μια Porsche 356 Speedster.

Ο Μπεν Ατάλ της είχε κάνει πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια διακοπών τους στην Ελλάδα. Τότε η Μπλοντό είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με το μονόπετρο, ένα οβάλ διαμάντι σε χρυσή βέρα αξίας άνω των 30.000 λιρών, γράφοντας: «Είπα το “ναι” στον καλύτερό μου φίλο. Για πάντα μαζί».