Το νυφικό της ηθοποιού έγινε αντικείμενο σχολιασμού, με τον Λάκη Γαβαλά να εκφράζει ανοιχτά τις αντιρρήσεις του για την εμφάνιση που επέλεξε η Αθηνά Οικονομάκου στην Πάρο. Μιλώντας στην τηλεοπτική κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και την Αναστασία Ζάρκα, ο σχεδιαστής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το συγκεκριμένο ένδυμα δεν ανταποκρινόταν στις συνθήκες ενός κυκλαδίτικου νησιού.

Η κριτική για τη γραμμή του ρούχου και τα Project της ηθοποιού

Αναλύοντας την εικόνα της παρουσίας της στην Πάρο, ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε στη δομή του φορέματος αλλά και στην επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει η Αθηνά Οικονομάκου στον χώρο της ένδυσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής δήλωσε:

«Ο καθένας φοράει αυτό που νομίζει ότι είναι ωραίο γι’ αυτόν. Σίγουρα δεν ήταν ένα νυφικό για νησί. Με ένα τέτοιο φόρεμα, που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι σταθερό, δε δίνει πολλή κίνηση γιατί ήταν στενό πάνω στο σώμα, δεν ήταν αέρινο για νησί, άλλοι είπαν ότι δεν ήταν για εκκλησία.

Αυτή έχει ωραίο σώμα, μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά το ωραίο σώμα μπορεί να αποκαλυφθεί και με ένα ωραίο σκήσιμο, ένα ωραίο αέρινο φόρεμα που το παίρνει ο αέρας, που είναι λιγάκι διαφανές αλλά δεν είναι ταυτόχρονα.

Η Αθηνά, που τη θαυμάζω και το ξέρει και το ζευγάρι γενικότερα, θα μπορούσε να φοράει ένα απλό δικό της ρούχο, που κάνουν υπέροχα ρούχα μαζί με τη Συνατσάκη. Γιατί να μη βάλει κάτι δικό της, να κάνει διαφήμιση σε αυτό; Τώρα να κάνει διαφήμιση σε ένα ρούχο που το έχουμε δει άλλες 100 χιλιάδες φορές πριν, και ήταν σαν να είναι δαντέλες υπολείμματα που τις κόλλησε όλες μαζί, δε νομίζω ότι της χάρισε πολύ».

Οι επόμενες κόντρες στον χώρο της μόδας

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο ίδιος αναφέρθηκε και σε μια επερχόμενη αντιπαράθεση με πρόσωπα του επαγγελματικού του χώρου, αφήνοντας αιχμές για τη στάση τους απέναντί του.

Ο Λάκης Γαβαλάς σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Σε λίγο καιρό θα δείτε τι βέλη θα δεχτώ από έναν συνάδελφο, παλιό θα έλεγα, γιατί είναι τόσο παλιακός με αυτά που λέει, είναι γυναίκα, είναι δυο αυτές, οι οποίες αμφισβητούν την ύπαρξή μου…στη συγκεκριμένη εταιρεία χάρισα και μια μεγάλη επιτυχία με μια τότε φίρμα».