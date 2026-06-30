Σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της περιοχής Ελ Προγκρέσο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά τον σεισμό σχετικά επιφανειακό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αξιολογούν τις επιπτώσεις της σεισμικής δόνησης.