Νέο κύμα οργής προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση του Shabir Ahmed, ενός από τα κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων στο Rochdale, ο οποίος αναμένεται να αποφυλακιστεί, παρότι είχε καταδικαστεί για δεκάδες σοβαρά εγκλήματα σε βάρος παιδιών.

Ο 73χρονος σήμερα Ahmed είχε καταδικαστεί το 2012, καθώς κρίθηκε ένοχος για σειρά σεξουαλικών αδικημάτων που συνδέονταν με τη δράση κυκλώματος στο Rochdale. Οι εισαγγελικές αρχές τον είχαν χαρακτηρίσει ως ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά της υπόθεσης, η οποία συγκλόνισε τη Βρετανία και ανέδειξε σοβαρές αποτυχίες των αρχών στην προστασία ευάλωτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ahmed αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος στις 2 Ιουλίου 2026, έχοντας εκτίσει περίπου 14 χρόνια στη φυλακή. Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο λόγω της βαρύτητας των εγκλημάτων, αλλά και επειδή, παρά την αφαίρεση της βρετανικής υπηκοότητας, δεν μπορεί να απελαθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νομικό εμπόδιο συνδέεται με την Immigration Act 1971, η οποία παρέχει προστασία σε ορισμένους πολίτες χωρών της Κοινοπολιτείας που είχαν φτάσει στη Βρετανία πριν από το 1973. Ο Ahmed είχε μεταναστεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Πακιστάν, όμως η απέλασή του φέρεται να μην είναι εφικτή, καθώς φέρεται να έχει αποποιηθεί την πακιστανική υπηκοότητα.

Οι βρετανικές αρχές φέρονται να έχουν εξετάσει όλες τις διαθέσιμες νομικές οδούς για την απομάκρυνσή του από τη χώρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η υπόθεση δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό και νομικό προηγούμενο, καθώς αφορά έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη βρετανική του υπηκοότητα, αλλά δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη Βρετανία.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Ahmed δεν θα ζει χωρίς περιορισμούς. Αντιθέτως, θα τεθεί υπό αυστηρούς όρους επιτήρησης, θα διαμένει σε εποπτευόμενη δομή με προσωπικό σε 24ωρη βάση και θα φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Παράλληλα, θα υπόκειται σε απαγορεύσεις μετακίνησης, περιορισμούς κυκλοφορίας και αυστηρές ζώνες αποκλεισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι θα του απαγορευτεί η είσοδος στο Rochdale, την περιοχή όπου αποκαλύφθηκε ένα από τα πιο σκοτεινά σκάνδαλα σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στη σύγχρονη βρετανική ιστορία. Θα του απαγορεύεται επίσης κάθε επαφή με τα θύματά του, καθώς και με παιδιά ή νεαρά άτομα.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται πρώτα απ’ όλα στα θύματα των αποτρόπαιων εγκλημάτων, τονίζοντας ότι ο Ahmed θα παραμείνει στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών εφ’ όρου ζωής. Σύμφωνα με τις ίδιες διαβεβαιώσεις, οποιαδήποτε παραβίαση των όρων αποφυλάκισης θα οδηγήσει στην άμεση επιστροφή του στη φυλακή.

Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν έχουν καταλαγιάσει την οργή. Για τα θύματα και τις οικογένειές τους, η αποφυλάκιση του Ahmed ξυπνά ξανά μνήμες από μια υπόθεση που για χρόνια θεωρείται σύμβολο θεσμικής αποτυχίας. Το σκάνδαλο του Rochdale είχε προκαλέσει εθνικό σοκ, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ανήλικα κορίτσια είχαν υποστεί συστηματική εκμετάλλευση, ενώ οι προειδοποιήσεις και οι καταγγελίες δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως με την απαραίτητη σοβαρότητα.

Η υπόθεση έχει και έντονη πολιτική διάσταση. Βρετανοί βουλευτές και τοπικοί αξιωματούχοι ζητούν αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε καταδικασμένοι για τόσο σοβαρά εγκλήματα να μπορούν να απελαύνονται, ακόμη και όταν υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα υπηκοότητας. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν το σημερινό νομικό πλαίσιο μπορεί να ανταποκριθεί σε υποθέσεις ακραίας βαρύτητας, όπου η δημόσια ασφάλεια και η προστασία των θυμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η περίπτωση Ahmed δεν είναι η μόνη που προκαλεί προβληματισμό. Παρόμοια ζητήματα έχουν προκύψει και με άλλους καταδικασμένους στην ίδια υπόθεση, οι οποίοι επίσης δεν κατέστη δυνατό να απελαθούν, παρά την αφαίρεση της βρετανικής υπηκοότητας. Οι διπλωματικές επαφές με το Πακιστάν συνεχίζονται, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση που να επιτρέπει την απομάκρυνσή τους.

Η αποφυλάκιση του 73χρονου επαναφέρει με σκληρό τρόπο το ερώτημα που η Βρετανία αποφεύγει εδώ και χρόνια: τι γίνεται όταν ένας καταδικασμένος για αποτρόπαια εγκλήματα δεν μπορεί ούτε να κρατηθεί άλλο στη φυλακή ούτε να απελαθεί από τη χώρα;

Για το βρετανικό κράτος, η υπόθεση είναι ένας νομικός γρίφος. Για τα θύματα, όμως, είναι κάτι πολύ πιο βαρύ: μια νέα δοκιμασία, χρόνια μετά τα εγκλήματα που σημάδεψαν τη ζωή τους.