Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίσσεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εντοπίστηκε δεύτερη σορός στο σπίτι μέσα στο δάσος, όπου νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας 66χρονος άνδρας.

Η νέα μακάβρια ανακάλυψη έγινε στο σημείο όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν από το μεσημέρι, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σορός μπορεί να ανήκει στο παιδί που αγνοούνταν από την περιοχή.

Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός μετά τον εντοπισμό του 66χρονου νεκρού μέσα στην καμένη έκταση. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες ανέφεραν πως αναζητούνταν ένα ανήλικο παιδί, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο οι πυροσβέστες συνέχιζαν τις έρευνες γύρω από το σπίτι και τη δασική περιοχή που παραδόθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και γρήγορα πήρε διαστάσεις, απειλώντας κατοικίες και προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις, ενώ οι καπνοί και οι φλόγες δυσχέραναν το έργο των διασωστών και των πυροσβεστών.

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες, δίνεται σε απόσταση – «αναπνοή» από κατοικίες στη Λητή, δίνουν εναέριες και επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα βόρεια του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές εξέδωσαν νωρίτερα μήνυμα του 112 για εκκένωση στο χωριό Λητή, όπου νωρίτερα εντοπίστηκε μια γυναίκα με εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στα άκαρα. Υπενθυμίζεται ότι οι πυροσβέστες ανέσυρα και σορό αγνώστων στοιχείων από το ίδιο συμβάν.