Χειροπέδες στον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή (28/6) στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου φόρεσαν οι αστυνομικοί.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας το οποίο είδε το «φως» της δημοσιότητας από την ΕΡΤ τον κατέγραψε τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας ζημιές σε περίπου τέσσερα στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Με στόχο την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο.

«Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του.

Ο 50χρονος παραδέχθηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται και σε τρεις ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.