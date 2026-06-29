Η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε για μία δύσκολη στιγμή της ζωής της όταν το σπίτι της κάηκε λόγω βραχυκυκλώματος.

Η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η φωτιά στο σπίτι μας, ήταν ένα από τα πολλά άσχημα, που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους έτυχε λόγω των πυρκαγιών, σε εμάς συνέβη από ένα βραχυκύκλωμα. Βιώσαμε κι εμείς το τι είναι να χάνεις όλο σου το βιος. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας. Με θυμάμαι να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δυο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Όταν μιλούσαμε κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια. Και όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο κλεινόμουν και έκλαιγα. Είχα μια απελπισία μέσα μου. Θυμάμαι ότι έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες».

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