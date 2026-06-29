Η Βραζιλία δυσκολεύτηκε απέναντι στην μαχητική Ιαπωνία και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026 με 2-1 με γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τους Ιάπωνες στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε αποφασισμένη να κάνει την ανατροπή και τα κατάφερε.

Στην επόμενη φάση η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ακτή Ελεφαντοστού–Νορβηγία.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά την αναμέτρηση με την πρώτη τελική να ανήκει στην Βραζιλία με τον Μπρούνο Γκιμαράες από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

Στο 14ο λεπτό η Βραζιλία και πάλι απείλησε με τον Κούνια, ο οποίος υποχρέωσε τον Σουζούκι να πέσει στη δεξιά γωνία του και να αποκρούσει σε κόρνερ. Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα η Ιαπωνία άρχισε να βγαίνει στην επίθεση.

Στο 27’ απείλησε πρώτη φορά με τον Ουέντα και στο 29′ σκόραρε. Ο Σάνο έκλεψε τη μπάλα στο χώρο του κέντρου από τον Ντανίλο προχώρησε και με έναν κεραυνό έξω από την μεγάλη περιοχή έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Άλισον για το 0-1.

Το γκολ αυτό άλλαξε την εικόνα του αγώνα με την Ιαπωνία να έχει κλείσει τους χώρους και την Βραζιλία να μην έχει τις σωστές επιλογές στην επίθεση με αποτέλεσμα το 0-1 να μείνει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα της Βραζιλίας ήταν διαφορετική. Μπήκε πολύ δυνατά και αποφασισμένη να γυρίσει το παιχνίδι. Έτσι στο 52′ ο Σουζούκι απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Μπρούνο Γκιμαράες και ένα λεπτό αργότερα οι Τομιγιάσου, Σουζούκι και Ίτο σταμάτησαν τη μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή της Ιαπωνικής εστίας.

Τελικά η Σελεσάο κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 56ο λεπτό. Ο Γκάμπριελ έβγαλε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Καζεμίρο με κεφαλιά έκανε το 1-1. Δύο λεπτά αργότερα (58”) η Βραζιλία έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή.

Ο Βινίσιους έγινε κάτοχος της μπάλας πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του μπήκε στην περιοχή του Σουζούκι έκανε το σουτ με την μπάλα να σταματά στο αριστερό δοκάρι.

Οι Μαρτινέλι, Ράγιαν και Βινίσιους προσπάθησαν με σουτ μετά από το 75’ να νικήσουν τον τερματοφύλακα της Ιαπωνίας χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και εκεί που το ματς ήταν έτοιμο να οδηγηθεί στην παράταση μίλησε ο Μαρτινέλι.

Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκιμαράες έκανε την πάσα στον Μαρτινέλι και αυτός μέσα από την περιοχή νίκησε τον Σουζούκι για να γράψει το τελικό 2-1 για την Βραζιλία.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντάγκλας Σάντος, Καζεμίρο (90+2′ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (90+8′ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (46′ Έντρικ), Βινίσιους, Κούνια (66′ Μαρτινέλι), Ράγιαν.

ΙΑΠΩΝΙΑ: Ζ. Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Χ. Ίτο, Τομιγιάσου, Ντόαν (66′ Σουγκαβάρα), Μαέντα, Νακαμούρα (66’ Γ. Σουζούκι), Γ. Ίτο (78′ Ματσίνο), Καμάντα (78′ Τανάκα), Σάνο, Ουέντα (90+7′ Ογκάβα).