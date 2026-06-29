Στο Μεξικό ζουν άπαντες στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία την αναμέτρηση στους «32» της διοργάνωσης με αντίπαλο το Εκουαδόρ.

Αυτό έχει αναγκάσει την Κυβέρνηση της χώρας να λάβει μέτρα με στόχο την ασφάλεια και την αποφυγή κυκλοφοριακού χάους.

Συγκεκριμένα, για αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου που θα διεξαχθεί η μεγάλη αναμέτρηση η Κυβέρνηση καθιέρωσε την εξ αποστάσεως εργασία για τους υπαλλήλους των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, ώστε να μειωθεί η κίνηση στους δρόμους, ενώ αναστάλθηκε η λειτουργία των σχολικών μονάδων για την καλύτερη διαχείριση των μετακινήσεων.

Παράλληλα, αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό για τον ιδιωτικό τομέα, η Κυβέρνηση του Μεξικού κάλεσε τις εταιρείες να δείξουν ευελιξία ή να επιτρέψουν την τηλεργασία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους εργαζόμενους να απολαύσουν το παιχνίδι.