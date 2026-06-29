Σε συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής για την ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα πέντε χρόνια ήρθε ο Λιονέλ Σκαλόνι.

Η είδηση έγινε γνωστή από το αργεντίνικο ESPN κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 και λίγο πριν την αναμέτρηση με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο 48χρονος Αργεντίνος τεχνικός ανέλαβε την Αργεντινή μετά το Μουντιάλ του 2018 και την έχει οδηγήσει σε δύο τουρνουά, κατακτώντας το τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ.

Στόχος της Αργεντινής είναι να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με τον Σκαλόνι στον πάγκο της.