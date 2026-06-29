Η Σλοβακία βίωσε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 40,5 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Η ακραία τιμή καταγράφηκε στη Μούζλα, στο νότιο τμήμα της Σλοβακίας, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, την ώρα που ένα ιστορικό κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η νέα μέτρηση ξεπερνά το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 2007, επιβεβαιώνοντας την ένταση του καύσωνα που πλήττει πλέον την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Η Μούζλα στο επίκεντρο του καύσωνα

Η Μούζλα, μια περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας, βρέθηκε στο επίκεντρο του ακραίου θερμικού επεισοδίου.

Οι θερμές αέριες μάζες που κινήθηκαν πάνω από την κεντρική Ευρώπη εκτόξευσαν τον υδράργυρο σε επίπεδα πρωτοφανή για τη Σλοβακία, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Η υπέρβαση των 40 βαθμών Κελσίου έχει ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα όπου οι τόσο υψηλές θερμοκρασίες θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα σπάνιες και ακραίες.

Το γεγονός ότι το προηγούμενο ρεκόρ άντεχε από το 2007 δείχνει τη βαρύτητα της σημερινής καταγραφής.

Η Ευρώπη σε θερμικό σοκ

Το ρεκόρ στη Σλοβακία δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους πιο σφοδρούς καύσωνες των τελευταίων ετών, με θερμοκρασίες που σπάνε διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ σε πολλές χώρες.

Η Γερμανία είδε τον υδράργυρο να φλερτάρει και να ξεπερνά το όριο των 40 βαθμών, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Στο Βερολίνο, η αστυνομία επιστράτευσε ακόμη και οχήματα ρίψης νερού, τις γνωστές «αύρες», προκειμένου να δροσίσει κατοίκους και τουρίστες σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η Πότσνταμερ Πλατς και η περιοχή γύρω από το Κοινοβούλιο.

Η εικόνα των αστυνομικών οχημάτων να ρίχνουν νερό όχι για να διαλύσουν πλήθος, αλλά για να προσφέρουν ανάσα δροσιάς, αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι ευρωπαϊκές πόλεις από την ακραία ζέστη.

Για περισσότερους από 1.300 νεκρούς μιλά ο ΠΟΥ

Ο καύσωνας δεν είναι μόνο μετεωρολογικό φαινόμενο. Είναι πλέον και υγειονομική κρίση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για περισσότερους από 1.300 θανάτους που συνδέονται με το ακραίο κύμα ζέστης στην Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν κυρίως ηλικιωμένους, ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους, άστεγους και όσους ζουν σε αστικά κέντρα χωρίς επαρκή πρόσβαση σε δροσιά ή κλιματισμό.

Η νυχτερινή ζέστη επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να ανακάμψει από τη θερμική καταπόνηση της ημέρας.

Οι πόλεις δεν δροσίζονται ούτε τη νύχτα

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία του φετινού καύσωνα είναι ότι σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία δεν πέφτει αρκετά ούτε μετά τη δύση του ηλίου.

Στη Γερμανία καταγράφηκε εξαιρετικά θερμή νύχτα, με τον υδράργυρο σε συγκεκριμένες περιοχές να μην υποχωρεί κάτω από τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό το φαινόμενο, οι λεγόμενες «τροπικές νύχτες», είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς παρατείνει την έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στη ζέστη και αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο λόγω του φαινομένου της θερμικής νησίδας: άσφαλτος, τσιμέντο και κτίρια αποθηκεύουν θερμότητα την ημέρα και την απελευθερώνουν τη νύχτα, κρατώντας τις πόλεις πιο ζεστές από τις γύρω περιοχές.

Προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας

Οι αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα τις θερμότερες ώρες της ημέρας και να πίνουν άφθονο νερό.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται για ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους, ασθενείς και εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους.

Σε αρκετές πόλεις έχουν ανοίξει κλιματιζόμενοι δημόσιοι χώροι, έχουν ενεργοποιηθεί τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας και έχουν ληφθεί μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μετά την κορύφωση της ζέστης μπορεί να ακολουθήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και χαλαζοπτώσεις, καθώς η ατμόσφαιρα αποσταθεροποιείται.

Από τη Σλοβακία έως τη Γερμανία, η νέα ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η νέα ιστορική θερμοκρασία στη Σλοβακία προστίθεται σε μια σειρά από ακραίες καταγραφές που δείχνουν ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο συχνότερων και ισχυρότερων θερμικών επεισοδίων.

Χώρες που μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαν τους 40 βαθμούς σπάνια εξαίρεση, πλέον τους βλέπουν να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά.

Το γεγονός ότι η Σλοβακία έφτασε τους 40,5 βαθμούς Κελσίου δεν είναι απλώς ένα εθνικό ρεκόρ. Είναι ένδειξη μιας ευρύτερης μετατόπισης των ακραίων θερμοκρασιών προς περιοχές της Ευρώπης που δεν ήταν ιστορικά συνηθισμένες σε τέτοιες τιμές.

Η επόμενη ημέρα

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η θερμή αέρια μάζα συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλα τμήματα της ηπείρου.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πότε θα υποχωρήσει ο συγκεκριμένος καύσωνας, αλλά πώς θα προσαρμοστούν οι ευρωπαϊκές πόλεις, οι υποδομές και τα συστήματα υγείας σε μια πραγματικότητα όπου οι ακραίες θερμοκρασίες γίνονται συχνότερες, ισχυρότερες και πιο θανατηφόρες.

Η Σλοβακία έσπασε σήμερα ένα ιστορικό ρεκόρ.

Η Ευρώπη, όμως, βλέπει μπροστά της μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση: να μάθει να ζει με καύσωνες που δεν αποτελούν πια εξαίρεση, αλλά μέρος μιας νέας κλιματικής πραγματικότητας.